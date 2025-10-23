Milei encabeza el acto de cierre de campaña de LLA en Rosario: llegó rodeado de seguidores

El presidente encabeza el acto con los candidatos libertarios de todo el país. Llegó a Rosario cerca de las 17.30. Unos 850 efectivos custodian la zona del acto.

El presidente Javier Milei encabeza desde minutos después de las 20 el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en el parque España. El mandatario llegó en auto desde el hotel Ros Tower donde estuvo reunido con dirigentes libertarios de todo el país.

Las escalinatas del parque España se fueron colmando desde la tarde y cerca de las 20 el vocero presidencial Manuel Adorni dio las primeras palabras de apertura del acto a la manera de maestro de ceremonia luego de los fuegos artificiales que dieron la bienvenida a los militantes.

Agustín Pellegrini, el primer candidato a diputado nacional por Santa Fe, fue el primero en dirigirse a los asistentes. A su lado, el candidato de provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, y otros dirigentes nacionales lo escucharon a la espera de la llegada del presidente al escenario.

La actividad tiene como objetivo respaldar a los candidatos a diputados nacionales de todo el país y fortalecer la nómina de Santa Fe, encabezada por Agustín Pellegrini, de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

La llegada de Milei

Milei llegó este jueves cerca de las 17.30 a Rosario y luego de aterrizar en el helipuerto en el predio de Prefectura fue trasladado hasta el hotel RosTower desde donde partió hasta el acto.

El Jefe de Estado arribó al hotel acompañado por su hermana, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Toto Caputo; y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En el lugar también estaban presentes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; las diputadas nacionales Romina Diez y Lilia Lemoine (esta última con un buzo de YPF); Eduardo "Lule" Menem; el flamante canciller designado, Pablo Quirno; y candidatos libertarios del todo el país.

Al llegar a Rosario, la ministra Patricia Bullrich se reunió en el Comando Unificado de Rosario, conformado por las cinco Fuerzas Federales y la Policía provincial, para coordinar las tareas de seguridad en el marco de las actividades previstas para cierre de campaña.

Desde el miércoles comenzaron los trabajos de montaje del escenario, que está ubicado al pie de las escalinatas del parque. Parte de la estructura ya fue instalada, al igual que el vallado perimetral y los sistemas de iluminación y sonido.

Los militantes libertarios llegaron desde las primeras horas de la tarde en colectivos desde distintas partes del país. Horas antes del inicio del acto había complicaciones en el ingreso a la ciudad por autopista y también en avenida de Circunvalación.

Algunas agrupaciones establecían su reunión previa y punto de encuentro en el Monumento a la Bandera, para salir desde allí hasta el parque de España.