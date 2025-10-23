La reserva de Unión rescató un empate agónico ante Barracas Central y marcha quinto

La reserva de Unión alcanzó un agónico 2-2 en el 15 de Abril con Barracas Central para ser quinto en la zona A del Clausura Proyección. Jugó Francisco Gerometta

La reserva de Unión rescató este jueves por la tarde un empate 2-2 ante Barracas Central en un cierre dramático, por la fecha 15 de la Zona A del Clausura Proyección en el 15 de Abril. El Tate, que ya había asegurado su clasificación, volvió a mostrar carácter y capacidad de reacción cuando parecía que los tres puntos se escapaban.

El partido comenzó con Unión en ventaja gracias a Ignacio Pedano, pero el Guapo dio vuelta el marcador con los goles de Bruno Valdez y Enzo Ramírez. Cuando el reloj se moría, Ignacio Islas apareció para establecer la igualdad, asegurando un punto valioso y extender la racha positiva a cinco sin perder.

Un dato saliente del encuentro fue la presencia de Francisco Gerometta, quien bajó del plantel de Primera para sumar minutos. El lateral derecho, que no viene siendo considerado por Leonardo Madelón, aportó experiencia y solidez al fondo, sirviendo como referente para los más jóvenes en un partido que exigió concentración hasta el final.

Un partido de más a menos, fue 2-2 contra Barracas Central. Los goles tatengues vinieron de "los Ignacios": Pedano e Isla ⚽



El equipo de Vazzoler, ya está clasificado a los PlayOffs ✅



Les dejo con el gol crucial para el empate de

Con el empate, Unión se mantiene quinto con 25 puntos, a siete del puntero Boca, que le ganó a Colón este miércoles y aún debe un partido.

Formaciones de Unión y Barracas Central

Unión: Lucas Meuli; Francisco Gerometta, Ignacio Isla, Tomás Fagioli y Lucas Ayala; Ignacio Pedano, Emilio Giaccone, Lucas Cacciabue y Santiago Grella; Ricardo Solbes; y Valentín Cerrudo. DT: Nicolás Vazzoler.

Barracas Central: Luca Fernández; Ayrton Araoz, Enzo Ramírez, Lautaro Bilbao, Oziel Gorosito, Alejandro Hermes, Lucas Villagra, Leandro Ballota, Gastón Silvero, Mateo Coronel y Bruno Valdéz. DT: Jorge Ortiz.