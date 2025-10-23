Uno Santa Fe | Unión | Unión

¿Con quién se estaría cruzando Unión hoy en los playoffs del Clausura?

Pasadas 13 fechas, el Clausura entra en etapa de definiciones: en la zona b ya hay clasificados a los playoffs, pero en la A es todo más cerrado. ¡Atento Unión!

23 de octubre 2025 · 14:40hs
El triunfo de Unión ante Defensa y Justicia le cambió el panorama en la Zona A del Torneo Clausura. El equipo de Leonardo Madelón –que selló la permanencia– recibió al Halcón fuera de los puestos de clasificación, pero la victoria en el 15 de Abril lo catapultó hasta el segundo lugar.

• LEER MÁS: ¿Está Unión en condiciones de dar el gran salto?

Sin embargo, con el correr de la fecha 13 y la victoria de Central Córdoba, el Tate cerró en la tercera posición. El grupo se mantiene al rojo vivo y todo está muy ajustado: entre el segundo y el octavo lugar apenas hay un puñado de puntos, por lo que cada jornada puede modificar por completo el mapa de los clasificados. En contrapartida, en la Zona B el panorama es más claro, con varios equipos que comienzan a afirmarse en los puestos de privilegio.

• LEER MÁS: Unión se frota las manos por el interés de Alianza Lima en Junior Marabel

Si el torneo terminara hoy, Unión se mediría con San Lorenzo, que ocupa el sexto puesto del otro grupo. Un duelo atractivo entre dos equipos que buscan consolidarse en el tramo final del certamen.

• LEER MÁS: Unión y el representante Levinton, cerca de un acuerdo para destrabar el embargo judicial

La lucha por ingresar a los playoffs promete emociones fuertes hasta el final. En un torneo tan parejo, donde una victoria te acomoda y un tropiezo te deja al margen, Unión deberá sostener su nivel y seguir sumando para no bajarse de la pelea.

Así serían los playoffs del Clausura, con Unión peleando arriba

image
Uni&oacute;n marcha tercero en su zona y hoy se estar&iacute;a cruzando con San Lorenzo en el Clausura.

Unión marcha tercero en su zona y hoy se estaría cruzando con San Lorenzo en el Clausura.

