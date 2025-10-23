Uno Santa Fe | Unión | Unión

La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

Unión logró el objetivo de sellar la permanencia con el triunfo ante Defensa, por más que muchos ya miraban otra tabla. Así lo vivieron los hinchas. VIDEO

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2025 · 15:50hs
La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

La goleada de Unión por 3-0 ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril desató una verdadera fiesta en Santa Fe. No solo por el resultado, sino porque significó alcanzar el objetivo principal de la temporada: asegurar la permanencia. Pero lejos de conformarse, los hinchas ya miraban antes más arriba.

UNO Santa Fe estuvo en la cobertura, como en cada presentación del Tate, y pudo captar el pulso de la gente. La sensación general fue de orgullo y, sobre todo, ilusión. Muchos simpatizantes reconocieron que nunca se sintieron realmente amenazados por el descenso y que su foco estuvo siempre en ver al equipo pelear por cosas importantes.

La actuación sólida y convincente del equipo reforzó esa idea. Unión no solo ganó, sino que goleó con autoridad, mostrando intensidad, solidez y un compromiso colectivo que entusiasma.

Mientras tanto, Leonardo Madelón intenta mantener la calma puertas adentro. El entrenador sabe que el objetivo cumplido es un paso importante, pero también advierte que el torneo sigue siendo cambiante y que no hay margen para relajarse.

Sin embargo, la calle tiene otro clima. El hincha tatengue se ilusiona con que este equipo pueda meterse entre los ocho mejores y soñar con una recta final de protagonismo. La victoria ante Defensa fue mucho más que tres puntos: fue un desahogo, una ratificación del camino y el combustible para encender una ilusión que ya nadie disimula en Santa Fe.

La reacción de los hinchas de Unión

Embed - REACCIÓN con los HINCHAS | Unión 3-0 Defensa y Justicia

