Qué técnicos tiene en la mira el Vignattismo para Colón

Ricardo Luciani se definió por Ezequiel Medrán para DT de Colón, en una decisión compartida por otros frentes. El Vignattismo tiene a sus candidatos.

Mientras el calendario avanza hacia un cierre de año que traerá definiciones clave en lo institucional, el vignattismo ya comenzó a mover sus fichas en Colón . La agrupación, que representará nuevamente el histórico sector ligado a José Vignatti, tiene en mente un proyecto deportivo alternativo, que incluye varios nombres para la dirección técnica del equipo profesional.

Según trascendió, dentro de Tradición Sabalera —espacio que tendría definido postular a José Alonso como candidato a presidente — la idea es que Vignatti ocupe un cargo menor , aunque algunos allegados sostienen que el expresidente podría cambiar de postura a último momento y volver a encabezar la lista , incluso bajo el sello que en las elecciones de 2023 lideró Gustavo Ingaramo , con magros resultados.

En paralelo, otras agrupaciones ya comenzaron a mostrar sus cartas. En las últimas horas, Ricardo Luciani, de Sangre de Campeones, oficializó que, en caso de imponerse en los comicios, Ezequiel Medrán continuará como entrenador. Una postura que, según pudo saberse, también comparten Gustavo Abraham y Ricardo Magdalena, referentes de otros sectores del sabalerismo.

Qué técnicos pretende el Vignattismo para Colón

Sin embargo, el Vignattismo tendría otra mirada respecto al futuro deportivo. Desde hace tiempo se analizan distintos perfiles para el cargo de entrenador, y Medrán no figura entre los principales apuntados.

Los nombres que se barajan son Walter Otta, de gran campaña en Deportivo Morón; Iván Delfino, protagonista de una notable temporada con Estudiantes de Río Cuarto y con un paso positivo por Colón en 2023; y Ricardo Pancaldo, quien logró sostener a Chaco For Ever con un plantel limitado y un presupuesto muy por debajo del promedio de la categoría.

También se mencionó en las últimas horas a Gabriel Gómez, quien recientemente dejó su cargo en Patronato tras la eliminación en el Reducido de la Primera Nacional. Su nombre estaría en observación dentro del grupo, aunque sin gestiones formales por el momento.

De esta manera, el sector que responde a José Vignatti ya comienza a delinear su estrategia electoral y deportiva, en un escenario donde el futuro institucional de Colón vuelve a cruzarse con las decisiones futbolísticas. La elección del próximo cuerpo técnico podría transformarse, una vez más, en una señal clara de hacia dónde apuntará el proyecto del histórico dirigente sabalero.