Uno Santa Fe | Información General | Gustavo Scaglione

Gustavo Scaglione adquiere Telefe

La incorporación de Telefe consolida el posicionamiento y la expansión del holding en la industria de medios y comunicación en Argentina.

23 de octubre 2025 · 20:45hs
El empresario Gustavo Scaglione y el CEO de Telefe

El empresario Gustavo Scaglione y el CEO de Telefe, Darío Turovelzky

El holding de medios argentinos liderado por Gustavo Scaglione, anunció la adquisición a Paramount del total del paquete accionario de Telefe (Televisión Federal S.A.), la marca de entretenimiento líder en Argentina.

Con esta operación, Gustavo Scaglione concreta una de las transacciones más relevantes en la industria de los medios y la comunicación. Scaglione es titular de Televisión Litoral S.A. y de La Capital Multimedios, dos grupos con importantes activos en televisión, radio y prensa en distintas regiones de la Argentina. Con la incorporación de Telefe, el holding se consolida como el más importante del país.

“La adquisición de Telefe, una marca profundamente arraigada en la identidad cultural argentina, sella el inicio de una nueva etapa orientada al crecimiento y a la integración de ambas organizaciones, con el objetivo de fortalecer la producción y maximizar la competitividad del nuevo ecosistema multiplataforma que conformamos”, afirmó Gustavo Scaglione.

image
El empresario Gustavo Scaglione y el CEO de Telefe, Dar&iacute;o Turovelzky

El empresario Gustavo Scaglione y el CEO de Telefe, Darío Turovelzky

Telefe, con una diversidad de géneros y formatos que incluyen entretenimiento, ficción, deportes, noticias y múltiples líneas de negocio, alcanza cada vez a más audiencias mediante experiencias innovadoras y se mantiene como el referente del entretenimiento en Argentina.

Darío Turovelzky, quien continuará desempeñándose como CEO de Telefe, expresó: “La llegada de Gustavo Scaglione nos brinda una plataforma sólida para escalar nuestro negocio. En Telefe estamos comprometidos a seguir liderando y a crear contenidos que inspiren y conecten con las audiencias. Siendo fieles a nuestro ADN, en esta nueva etapa seguiremos desafiando los límites de la industria para potenciar nuestro ecosistema y consolidar un modelo de gestión innovador que impulse el desarrollo y el crecimiento de todas las marcas del grupo”.

Hoy comienza una nueva etapa que combina experiencia, talento y visión para seguir construyendo un futuro de crecimiento conjunto, alcanzar nuevas metas y generar valor para todos.

Gustavo Scaglione telefe Argentina
Noticias relacionadas
Gabriela, la madre de la joven mujer argentina que se encontraba desaparecida en España

Apareció la mujer argentina que estaba desaparecida en España

volco un camion con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales

La argentina Mariana Paola Lens, de 26 años, desaparecida en España

Una joven argentina viajó a España por trabajo y desapareció misteriosamente

el consumo masivo tuvo una caida de 3,7% en septiembre y esta en su menor nivel en el ano

El consumo masivo tuvo una caída de 3,7% en septiembre y está en su menor nivel en el año

Lo último

Gustavo Scaglione adquiere Telefe

Gustavo Scaglione adquiere Telefe

Milei encabeza el acto de cierre de campaña de LLA en Rosario: llegó rodeado de seguidores

Milei encabeza el acto de cierre de campaña de LLA en Rosario: llegó rodeado de seguidores

Femicidio en Bº Loyola Norte: la familia de la mujer asesinada y su temor por la fuga del sospechoso internado

Femicidio en Bº Loyola Norte: la familia de la mujer asesinada y su temor por la fuga del sospechoso internado

Último Momento
Gustavo Scaglione adquiere Telefe

Gustavo Scaglione adquiere Telefe

Milei encabeza el acto de cierre de campaña de LLA en Rosario: llegó rodeado de seguidores

Milei encabeza el acto de cierre de campaña de LLA en Rosario: llegó rodeado de seguidores

Femicidio en Bº Loyola Norte: la familia de la mujer asesinada y su temor por la fuga del sospechoso internado

Femicidio en Bº Loyola Norte: la familia de la mujer asesinada y su temor por la fuga del sospechoso internado

La elección nacional en cifras: radiografía del electorado santafesino, cantidad de mesas y locales de votación

La elección nacional en cifras: radiografía del electorado santafesino, cantidad de mesas y locales de votación

Guillermo Barros Schelotto, el Mejor DT de la fecha 13 del Clausura

Guillermo Barros Schelotto, el Mejor DT de la fecha 13 del Clausura

Ovación
La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

¿Con quién se estaría cruzando Unión hoy en los playoffs del Clausura?

¿Con quién se estaría cruzando Unión hoy en los playoffs del Clausura?

La reserva de Unión rescató un empate agónico ante Barracas Central y marcha quinto

La reserva de Unión rescató un empate agónico ante Barracas Central y marcha quinto

Qué técnicos tiene en la mira el Vignattismo para Colón

Qué técnicos tiene en la mira el Vignattismo para Colón

Unión y el representante Levinton, cerca de un acuerdo para destrabar el embargo judicial

Unión y el representante Levinton, cerca de un acuerdo para destrabar el embargo judicial

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras