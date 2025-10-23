Uno Santa Fe | Ovación | argentinos

Argentinos se lo dio vuelta a Belgrano y es finalista de la Copa Argentina

Argentinos venció 2-1 ante Belgrano en Rosario y deberá enfrentar en el duelo decisivo de la Copa Argentina contra el ganador de River e Independiente Rivadavia

23 de octubre 2025 · 23:36hs
Argentinos se lo dio vuelta a Belgrano y es finalista de la Copa Argentina

Argentinos Juniors venció este jueves por 2-1 a Belgrano en una de las semifinales de la Copa Argentina 2025, llevada a cabo en el estadio Gigante de Arroyito. Los goles para Bicho fueron de Hernán López Muñoz y Tomás Molina, de pena; mientras que Lucas Zelarayán había adelantado al Pirata.

Con este resultado, el conjunto de La Paternal se clasificó a la final del campeonato, instancia en la que deberá medirse ante el ganador del duelo entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza, programado para este viernes desde las 22:10 en el estadio Mario Alberto Kempes.

En un primer tiempo parejo, pero que contaba con una leve superioridad del conjunto de La Paternal, el Pirata consiguió golpear primero de la mano de su 10, Lucas Zelarayán. Con un remate potente desde fuera del área, que sufrió un sutil desvío en un defensor, el mediocampista abrió el marcador a los 36 minutos.

A los 38’, Alan Lescano tuvo la oportunidad de igualar el encuentro con un tiro libre que se estrelló en el travesaño del arco defendido por Thiago Cardozo.

Sin embargo, los dirigidos por Nicolás Diez saltaron al complemento decididos a conseguir el empate. Hernán López Muñóz, de gran partido, llegó al área para empujar al fondo de la red un pase de Diego Porcel.

El gol inspiró al Bicho a seguir atacando y después de tanta insistencia logró poner el 2-1 de la mano de Tomás Molina, a los 38’. Luego de que el árbitro Yael Falcón Pérez sancione la pena máxima a favor de Argentinos Juniors por una sujeción de Gerónimo Heredia sobre Alan Lesacno, el delantero de 30 años le ganó el duelo a Cardozo desde los doce pasos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/1981549894046212121&partner=&hide_thread=false

Formaciones de Argentinos y Belgrano

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Franco Jara, Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Argentinos Jrs: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Roman Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Gol en el primer tiempo: 36m Lucas Zelarayán (B).

Gol en el segundo tiempo: 14m Hernán López Muñóz (A); 37m Tomás Molina (A).

Cambios en el segundo tiempo: 13m Lautaro Giaccone por Erik Godoy (A); 16m Julián Mavilla por Nicolás Fernández (B); 16m Santiago Longo por Francisco González Metilli (B); 27m Lucas Passerini por Franco Jara (B); 27m Gerónimo Heredia por Gabriel Compagnucci (B); 40m Bryan Reyna por Adrián Sporle (B); 40m Tobías Ramírez por Diego Porcel (A); 40m Lucas Gómez por Hernán López Muñóz (A); 45m Claudio Bravo por Tomás Molina (A); 45m Rúben Bentancourt por Alan Lescano (A).

argentinos Belgrano Copa Argentina
Noticias relacionadas
la propuesta de san lorenzo para evitar la quiebra

La propuesta de San Lorenzo para evitar la quiebra

paso en falso de aston villa ante go ahead eagles en la europa league

Paso en falso de Aston Villa ante Go Ahead Eagles en la Europa League

se ponen en marcha las semifinales del oficial u21

Se ponen en marcha las semifinales del Oficial U21

El Club Sargento Cabral de Santo Tomé será escenario de un festival amateur este viernes 24 de octubre.

Se realizará este viernes un festival de boxeo amateur en Santo Tomé

Lo último

Argentinos se lo dio vuelta a Belgrano y es finalista de la Copa Argentina

Argentinos se lo dio vuelta a Belgrano y es finalista de la Copa Argentina

Lanús no lo pudo aguantar y empató en la ida de la semifinal ante la U de Chile

Lanús no lo pudo aguantar y empató en la ida de la semifinal ante la U de Chile

Milei en el cierre de campaña en Rosario: Por primera vez Argentina está recorriendo un camino distinto

Milei en el cierre de campaña en Rosario: "Por primera vez Argentina está recorriendo un camino distinto"

Último Momento
Argentinos se lo dio vuelta a Belgrano y es finalista de la Copa Argentina

Argentinos se lo dio vuelta a Belgrano y es finalista de la Copa Argentina

Lanús no lo pudo aguantar y empató en la ida de la semifinal ante la U de Chile

Lanús no lo pudo aguantar y empató en la ida de la semifinal ante la U de Chile

Milei en el cierre de campaña en Rosario: Por primera vez Argentina está recorriendo un camino distinto

Milei en el cierre de campaña en Rosario: "Por primera vez Argentina está recorriendo un camino distinto"

Gustavo Scaglione adquiere Telefe

Gustavo Scaglione adquiere Telefe

Milei encabeza el acto de cierre de campaña de LLA en Rosario: llegó rodeado de seguidores

Milei encabeza el acto de cierre de campaña de LLA en Rosario: llegó rodeado de seguidores

Ovación
La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

¿Con quién se estaría cruzando Unión hoy en los playoffs del Clausura?

¿Con quién se estaría cruzando Unión hoy en los playoffs del Clausura?

La reserva de Unión rescató un empate agónico ante Barracas Central y marcha quinto

La reserva de Unión rescató un empate agónico ante Barracas Central y marcha quinto

Qué técnicos tiene en la mira el Vignattismo para Colón

Qué técnicos tiene en la mira el Vignattismo para Colón

Unión y el representante Levinton, cerca de un acuerdo para destrabar el embargo judicial

Unión y el representante Levinton, cerca de un acuerdo para destrabar el embargo judicial

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras