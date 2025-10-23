Milei en el cierre de campaña en Rosario: "Por primera vez Argentina está recorriendo un camino distinto"

El presidente encabezó el cierre a la campaña electoral de La Libertad Avanza en las escalinatas del Parque España, en Rosario.

A pocas horas del comienzo de la veda electoral frente a las inminentes elecciones legislativas nacionales, el presidente Javier Milei llegó este jueves por la tarde a la ciudad de Rosario para encabezar el acto por el cierre de campaña de La Libertad Avanza en el Parque España de esa localidad .

" Es una alegría enorme donde el general Belgrano creó la bandera argentina" , abrió el mandatario su discurso luego de cantar y saltar al compás de "Panic Show" de La Renga , su tema musical de cabecera.

"Nota de color: el general Belgrano había estudiado en la universidad de Salamanca, el lugar donde nació el liberalismo", siguió el mandatario sobre el prócer.

Luego, el presidente le habló directamente a la militancia: "Ver tantos jóvenes tanta militancia, estoy conmovido, ustedes son el alma de este movimiento y el motor de este proceso de cambio que ha empezado y ya no lo pueden parar".

"Somos el primer gobierno liberal libertario no solo de Argentina, sino de todo el mundo", siguió Milei, y enfatizó: "Es por eso que por primera vez que Argentina está recorriendo un camino distinto: las ideas de la libertad"

Como acostumbra, el presidente Milei llegó al escenario instalado frente a las escalinatas del parque caminando entre las cientos de personas que lo esperaban en las gradas. A pesar de los más de 30 grados de térmica en la ciudad, el presidente lució su tradicional campera de cuero, con otras dos capas de ropa negra abajo.

Los presentes en el cierre de campaña

Junto al mandatario en el escenario se encuentran algunos de los funcionarios de la primera línea del oficialismo: su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich (aspirante a senadora por Caba), el ministro de economía Luis Caputo, el jefe de gabinete Guillermo Francos y el vocero presidencial Manuel Adorni.

Naturalmente, se subieron también al escenario Agustín Pellegrini, candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en Santa Fe, y la legisladora y jefa del partido en la provincia Romina Diez. La comitiva local también incluye al periodista Juan Pedro Aleart, concejal electo y una de las figuras más resonantes de LLA en Rosario.

Al ser el cierre de campaña nacional, también dieron el presente Diego Santili, quien ocupa el primer lugar en la lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert, la vedette Virginia Gallardo, candidata a diputada en Corrientes y Luis Petri, actual ministro de Defensa que aspira a ocupar una banca por Mendoza, su provincia natal, entre otros candidatos.

El objetivo del acto es darle un espaldarazo a los candidatos de los distintos distritos electorales. En particular, Santa Fe se presenta como un distrito electoral clave para el oficialismo: LLA pretende quedarse con tres o cuatro de las nueve bancas que están en juego en la provincia, en el marco de las inminentes elecciones legislativas. Este factor explica la decisión de realizar el cierre de campaña en Rosario.

En las gradas de las escalinatas del Parque España se vieron unas (numer) personas.En la previa del acto, hubo controles policiales a los asistentes: les hicieron formar dos filas, una de varones y otra de mujeres, y los efectivos de seguridad le realizaron a los presentes el clásico “cacheo” que se realiza en los ingresos a estadios de fútbol y a recitales.

Entre los asistentes, resalta la presencia de Las Fuerzas del Cielo, la militancia joven de La Libertad Avanza, liderada por el influencer Daniel Parisini, mejor conocido por su alias digital, el Gordo Dan. Uniformados con remeras color bordó -y una bandera que reza "El gordo vigila-, primero se nuclearon frente al Monumento.