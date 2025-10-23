Unión y el representante Levinton, cerca de un acuerdo para destrabar el embargo judicial

Los dirigentes de Unión habrían llegado a un acuerdo verbal con el representante Sergio Levinton y así destrabar el embargo que pesa sobre el club.

Unión transita días decisivos para resolver uno de los conflictos legales más importantes de los últimos años. Según se pudo saber, la dirigencia tatengue y el representante Sergio Levinton estarían muy cerca de alcanzar un entendimiento que permitiría levantar el embargo que pesa sobre las principales cuentas del club, una medida que viene afectando el funcionamiento económico de la institución.

El origen del conflicto se remonta a 2016 , tras la transferencia de Ignacio Malcorra al Tijuana de México . Levinton reclama el 50% de esa operación , alegando un acuerdo de representación previo, mientras que desde Unión insisten en que nunca existió un compromiso formal que avale ese pedido.

El presidente Luis Spahn fue contundente en declaraciones recientes, al afirmar que el club apeló la medida judicial y que “no cederá ni un peso” en un reclamo que considera improcedente. Sin embargo, las dificultades financieras que generó el embargo —que dejó congeladas las cuentas principales e impidió disponer de fondos para afrontar compromisos salariales y operativos— aceleraron las gestiones para encontrar una salida negociada.

La punta para la solución del conflicto

De acuerdo a lo que trascendió, las partes habrían avanzado en un principio de acuerdo basado en un plan de pago en cuotas, que oscilaría entre seis y ocho vencimientos, por una cifra inferior a la originalmente reclamada. La propuesta fue elevada por Spahn y habría sido aceptada por Levinton, quedando pendiente su formalización ante la Justicia en los próximos días.

Vale recordar que, en un intento previo por solucionar el conflicto, desde la institución se había propuesto sustituir el embargo por una propiedad del club, algo que finalmente no prosperó. Ahora, con el nuevo esquema de pago prácticamente consensuado, en Unión confían en poder destrabar el embargo en breve y recuperar la operatividad plena de sus cuentas.

De concretarse, el acuerdo representará un alivio significativo para la tesorería tatengue, en medio de un cierre de año donde la estabilidad económica es clave para sostener el orden institucional y deportivo.