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Argentina le ganó a Turquía y mantuvo la permanencia en el Grupo Mundial de la Copa Davis

El equipo nacional venció por 3 a 1 a los turcos, el punto decisivo lo aportó Francisco Cerúndolo quien venció 6-1 y 6-0 a Mert Alkaya

20 de septiembre 2026 · 15:42hs
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Francisco Cerúndolo le dio el triunfo a Argentina ante Turquía.

Francisco Cerúndolo le dio el triunfo a Argentina ante Turquía.

Este fin de semana, en el estadio Ruca Che de Neuquén, Argentina venció a Turquía por 3-1 y logró la permanencia en el Grupo Mundial de la Copa Davis. El equipo capitaneado por Javier Frana había perdido como visitante frente a Corea del Sur 3-2 en la primera ronda de los Qualifiers, por lo que necesitó ganar esta serie para el año que viene volver a competir por el título.

Francisco Cerúndolo le dio la clasificación al combinado nacional

Argentina fue importante en los singles con los triunfos de Francisco Cerúndolo por 6-0 y 6-4 ante Yanki Erel y 6-1 y 6-0 ante Mert Alkaya, y de Thiago Tirante por 6-2 y 6-4 a Mert Alkaya. La única caída fue en los dobles cuando Guido Andreozzi y Andrés Molteni perdieron por 6-4 y 6-4 ante Arda Azkara y Yanki Erel.

Luego de que el conjunto visitante lograra descontar en el partido de dobles y mantener vivas sus esperanzas, la responsabilidad recayó sobre Cerúndolo para sellar el 3-1 definitivo en el cuarto punto de la eliminatoria.

El equipo capitaneado por Javier Frana necesitaba asegurar el cruce, y su principal raqueta respondió con total autoridad. Alkaya, que venía de caer ante Thiago Tirante en la jornada previa, no logró descifrar la potencia del tenista local.

Desde el inicio del encuentro, el argentino tomó el control absoluto del desarrollo mediante devoluciones profundas y aceleraciones constantes con su derecha.

Cerúndolo quebró el servicio de su rival en el juego inaugural y consolidó la ventaja rápidamente para ponerse 2-0.Tras una segunda ruptura en el quinto game y un tercer break consecutivo, el argentino sentenció la primera manga por 6-1.

El segundo set prolongó el monopolio del jugador albiceleste ya que sin levantar el pie del acelerador, volvió a quebrar de entrada y administró la diferencia con turnos de saque impecables hasta adelantarse 3-0.

Ante un Alkaya desbordado por los errores no forzados y sin respuestas desde el fondo de la cancha, Francisco mantuvo la máxima intensidad, encadenó dos quiebres más y cerró la manga con un 6-0 rotundo. Con esta actuación arrolladora, la Selección Argentina de Tenis certificó su boleto para disputar las Qualifiers 2027.

Argentina Turquía Copa Davis
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