El uno por uno de Colón en la goleada frente a Los Andes

Con Ignacio Lago como la gran figura, Colón goleó y volvió a la victoria. El podio lo completaron Alan Bonansea y Julián Marcioni

El uno por uno de Colón en la victoria ante Los Andes.

Matías Budiño (5): No había tenido demasiado trabajo, más allá de un blooper con Beltrán. En el final del primer tiempo, el arquero de Colón descolgó un centro y al caer sufrió una lesión en su rodilla. Le harán estudios para determinar el grado de la lesión.

Emanuel Beltrán (6): Jugó como titular después de mucho tiempo y cumplió. Más allá de algunos errores en los centros, se mostró firme en la marca y con determinación para pasar al ataque.

Sebastián Olmedo (5): En el primer tiempo intentó despejar de cabeza y casi marca un gol en contra. En la segunda etapa reaccionó rápido para despejar desde el piso luego de que Giménez tapara un cabezazo. Alternó buenas y malas.

Zahir Ibarra (5): Terminó jugando por la lesión de Rasmussen, por momentos le costó el partido, en algunas acciones salió a destiempo y quedó pagando. Pero algunas falencias las suplió con ganas y actitud.

Facundo Castet (5): Discreto partido, se limitó a cuidar su sector, pasó poco al ataque y se mostró expeditivo. Volvió a jugar después de sufrir una lesión muscular.

Agustín Toledo (5): Arrancó muy impreciso con la pelota en los pies, fue amonestado por una falta en la que lo anticiparon con facilidad. Después fue mejorando con el correr de los minutos.

Santiago Muñoz (5): Pudo haber sido expulsado, ya que estando amonestado fue al piso cometiendo una dura infracción. Hizo demasiadas faltas en la zona media, pero mostró ganas para correr y meter.

Julián Marcioni (7): Hizo un buen partido, desequilibrando en velocidad y generando el penal. Cada vez que encaró, se impuso ante sus marcadores. Lo negativo fue la falta de definición con tres remates dentro del área chica que no terminaron en gol.

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Franco García (5): Poco para destacar, jugó media hora y participó poco del juego. Salió lesionado debido a una molestia en el empeine por lo cual se realizará estudios.

Darío Sarmiento (5): Jugó 45' ya que salió por una molestia física. Lo más positivo fue la asistencia a Lago en el segundo gol, antes participó poco del juego y se mostró impreciso a la hora de manejar el balón.

Alan Bonansea (7): Buena definición desde los 12 pasos para abrir el marcador. Y en el tercer gol, asistió de taco a Lago, en el segundo tiempo desperdició un par de chances para aumentar el marcador.

Ignacio Lago (9): Le bastaron dos golazos para definir la historia. En el primero la picó ante la salida del arquero y en el segundo definió de zurda. Determinante en el resultado.

Tomás Giménez (6): Un par de buenas tapadas para mantener el arco en cero. La primera ante un tiro libre y la segunda atajando un cabezazo de pique. Será titular en el próximo partido.

Gabriel Risso Patrón (5): Lo más positivo fue una corrida en el final del partido para asistir a Bonansea. Se paró como carrilero por izquierda más apto para retroceder que para pasar al ataque.

Ignacio Antonio (-): Ingresó para jugar los últimos minutos, con un partido definido. Innecesaria falta en el final en la que se terminó ganando una tarjeta amarilla.

Lucas Picech (-): Su ingreso fue para que Colón termine defendiendo con línea de cinco. Y lo hizo recostado por el sector derecho para respaldar a Beltrán.