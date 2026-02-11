Uno Santa Fe | El País | Mendoza

Murió Sandra Mendoza, exdiputada nacional por Chaco y exesposa de Jorge Capitanich

La dirigente peronista de 62 años estaba internada en una clínica privada de Buenos Aires por un cuadro grave de salud

11 de febrero 2026 · 14:22hs
Murió Sandra Mendoza, exdiputada nacional por Chaco y exesposa de Jorge Capitanich

La exdiputada nacional por Chaco Sandra Mendoza murió este miércoles, informó el Partido Justicialista (PJ) de esa provincia. Tenía 62 años.

“Con profundo pesar despedimos a la exdiputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños”, expresó el PJ Chaqueño.

En el mismo texto se envió el pésame a su familia, especialmente a sus hijas Guillermina y Jorgelina y a su hermana “Lichi”: “Compartimos la tristeza por su partida y reconociendo el aporte que realizó en su paso por la función pública”, añadió el PJ.

Mendoza estuvo casada con el exgobernador de Chaco y actual senador Jorge Capitanich durante casi dos décadas, entre 1990 y 2009. Tuvieron dos hijas. Durante el mandato de su esposo en la provincia, fue una figura clave e incluso los chaqueños se referían a ella como "cogobernadora".

Su carrera política comenzó cuando fue designada ministra de Salud de la provincia de Chaco, en 2007, y luego fue miembro de la Cámara de Diputados en el bloque peronista entre 2009 y 2017.

Como legisladora provincial, presentó un proyecto en el que se buscaba reconocer las funciones de los educadores y establecer un plan plurianual de inserción en el sistema educativo provincial. También impulsó una ley para incluir el menú para celíacos en todos los restaurantes y casas de comida rápida.

Los cruces con “Coqui”

Sobre su vínculo con Capitanich, que finalizó en octubre de 2009, hubo un tratamiento mediático muy fuerte, ya que ambos eran dos figuras importantes de la política nacional: el exgobernador no solo le pidió el divorcio, sino que le impidió el ingreso a la Casa de Gobierno provincial, luego de que ella apoyara una protesta piquetera contra su gestión.

Luego de la separación, Mendoza continuó haciendo públicas sus críticas hacia su exmarido.

“Su recuerdo permanecerá vivo en la memoria colectiva y en la historia política de Chaco. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y expresamos nuestro más sincero acompañamiento a quienes hoy lloran su pérdida”, expresó el PJ de Chaco.

Mendoza Chaco Jorge Capitanich
Noticias relacionadas
Ya ingresó a la Cámade de Diputados el proyecto de ley de baja de la edad de imputabilidad para los menosres

Cámara de Diputados: ingresó el proyecto de reforma penal juvenil con un cambio clave

la suba del precio de la carne encabezo los aumentos y presiono sobre la inflacion de enero

La suba del precio de la carne encabezó los aumentos y presionó sobre la inflación de enero

El sector textil en el ojo de la tormenta en Argentina

Crisis textil: los precios de la ropa importada cayeron 25% en dólares, pero las ventas no repuntan

la abogada argentina detenida en brasil acusada de racismo se reencontro con su familia: hay ensanamiento conmigo

La abogada argentina detenida en Brasil acusada de racismo se reencontró con su familia: "Hay ensañamiento conmigo"

Lo último

El ministro Goity reconoció una caída del poder adquisitivo: el próximo miércoles habrá una propuesta salarial para los docentes

El ministro Goity reconoció una caída del poder adquisitivo: el próximo miércoles habrá una propuesta salarial para los docentes

Dembélé insultó a un jugador de la Selección Argentina y calienta el Mundial: Es un inútil

Dembélé insultó a un jugador de la Selección Argentina y calienta el Mundial: "Es un inútil"

El plantel de Colón se hace socio y marca un gesto de compromiso institucional

El plantel de Colón se hace socio y marca un gesto de compromiso institucional

Último Momento
El ministro Goity reconoció una caída del poder adquisitivo: el próximo miércoles habrá una propuesta salarial para los docentes

El ministro Goity reconoció una caída del poder adquisitivo: el próximo miércoles habrá una propuesta salarial para los docentes

Dembélé insultó a un jugador de la Selección Argentina y calienta el Mundial: Es un inútil

Dembélé insultó a un jugador de la Selección Argentina y calienta el Mundial: "Es un inútil"

El plantel de Colón se hace socio y marca un gesto de compromiso institucional

El plantel de Colón se hace socio y marca un gesto de compromiso institucional

Continúa la protesta policial: el sector movilizado espera que se formalicen los anuncios de mejora salarial

Continúa la protesta policial: el sector movilizado espera que se formalicen los anuncios de mejora salarial

Buenas noticias para Madelón en Unión antes del duelo clave contra San Lorenzo

Buenas noticias para Madelón en Unión antes del duelo clave contra San Lorenzo

Ovación
Juan Pablo Ludueña, el central que siempre cumple y tiene la posibilidad de consolidarse

Juan Pablo Ludueña, el central que siempre cumple y tiene la posibilidad de consolidarse

¿Con lluvia? Así estará el clima para el debut de Colón en la Primera Nacional

¿Con lluvia? Así estará el clima para el debut de Colón en la Primera Nacional

Colón, con chances de llevar hinchas al partido en Salta contra Central Norte

Colón, con chances de llevar hinchas al partido en Salta contra Central Norte

Lucas Ayala, el juvenil que golpea la puerta en Unión

Lucas Ayala, el juvenil que golpea la puerta en Unión

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones