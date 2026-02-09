Uno Santa Fe | El País | Diputados

Cámara de Diputados: ingresó el proyecto de reforma penal juvenil con un cambio clave

La iniciativa de baja de edad de imputabilidad será tratada en comisión el miércoles y discutida en el recinto el jueves por los diputados

9 de febrero 2026 · 13:11hs
Ya ingresó a la Cámade de Diputados el proyecto de ley de baja de la edad de imputabilidad para los menosres

Ya ingresó a la Cámade de Diputados el proyecto de ley de baja de la edad de imputabilidad para los menosres

El proyecto de reforma penal juvenil ingresó a la Cámara de Diputados. La iniciativa es la misma que tuvo dictamen en 2025, con la salvedad que el Gobierno nacional incluyó en la redacción el mecanismo de compensación de fondos entre la Nación y provincias para su financiamiento.

Iglesia católica edad de imputabilidad Dante Braida3.jpg

Será tratado en comisión el miércoles y se debatirá en el recinto el jueves.

El proyecto en Diputados propone medidas "socioeducativas y penas alternativas"

El proyecto, que busca bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años, propone un régimen especial con medidas "socioeducativas y penas alternativas", y de deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua. En paralelo, pretende fijar un máximo de 20 años de condena para menores.

Por otra parte, los adolescentes de 14 años, o más, que comentan delitos graves, podrían ser sometidos a penas similares a las de personas adultas, con condenas máximas de 15 años, con la excepción de permanecer en cárceles comunes.

Para delitos con penas menores a tres años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, además de tener libertad asistida y realizar tareas comunitarias, en lugar de la prisión efectiva.

Desde el Ejecutivo Nacional, indicaron que esta iniciativa busca terminar con la llamada “puerta giratoria” de la permanente entrada y salida de los menores a la delincuencia y condenar delitos cometidos por jóvenes de 16 años que, actualmente, mantienen impunidad con la ley vigente (22.278).

Diputados imputabilidad Cámara de Diputados
Noticias relacionadas
la abogada argentina detenida en brasil acusada de racismo se reencontro con su familia: hay ensanamiento conmigo

La abogada argentina detenida en Brasil acusada de racismo se reencontró con su familia: "Hay ensañamiento conmigo"

Impresionante temporal en Salta: inundaciones, calles anegadas y más de 200 evacuados

Impresionante temporal en Salta: inundaciones, calles anegadas y más de 200 evacuados

la draga ortelius de jan de nul inicio tareas de mantenimiento en tandanor

La draga Ortelius de Jan De Nul inició tareas de mantenimiento en Tandanor

Marco Lavagna dejó su cargo de director en el Indec

Renunció el director del Indec, Marco Lavagna

Lo último

Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

Aerolíneas Argentinas pone vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami por el Mundial

Aerolíneas Argentinas pone vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami por el Mundial

Último Momento
Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

Aerolíneas Argentinas pone vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami por el Mundial

Aerolíneas Argentinas pone vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami por el Mundial

La nueva estructura salarial de la Policía provincial con los adicionales por tareas de calle

La nueva estructura salarial de la Policía provincial con los adicionales por tareas de calle

Checho Basile presentó el plan de la presidencia 2026 del Concejo Municipal

Checho Basile presentó el plan de la presidencia 2026 del Concejo Municipal

Ovación
Liga Federal: las chicas de Regatas jugarán playoffs por el título

Liga Federal: las chicas de Regatas jugarán playoffs por el título

Gimnasia y Esgrima y Villa Dora cerraron un gran fin de semana

Gimnasia y Esgrima y Villa Dora cerraron un gran fin de semana

Se disputó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Federación

Se disputó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Federación

Se avecina el Torneo de Verano de la Liga Santafesina

Se avecina el Torneo de Verano de la Liga Santafesina

Colón sufrió una dura derrota jugando en condición de local

Colón sufrió una dura derrota jugando en condición de local

Policiales
Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco