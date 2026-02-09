Cámara de Diputados: ingresó el proyecto de reforma penal juvenil con un cambio clave

La iniciativa de baja de edad de imputabilidad será tratada en comisión el miércoles y discutida en el recinto el jueves por los diputados

Ya ingresó a la Cámade de Diputados el proyecto de ley de baja de la edad de imputabilidad para los menosres

El proyecto de reforma penal juvenil ingresó a la Cámara de Diputados . La iniciativa es la misma que tuvo dictamen en 2025, con la salvedad que el Gobierno nacional incluyó en la redacción el mecanismo de compensación de fondos entre la Nación y provincias para su financiamiento.

Será tratado en comisión el miércoles y se debatirá en el recinto el jueves.

El proyecto en Diputados propone medidas "socioeducativas y penas alternativas"

El proyecto, que busca bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años, propone un régimen especial con medidas "socioeducativas y penas alternativas", y de deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua. En paralelo, pretende fijar un máximo de 20 años de condena para menores.

Por otra parte, los adolescentes de 14 años, o más, que comentan delitos graves, podrían ser sometidos a penas similares a las de personas adultas, con condenas máximas de 15 años, con la excepción de permanecer en cárceles comunes.

Para delitos con penas menores a tres años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, además de tener libertad asistida y realizar tareas comunitarias, en lugar de la prisión efectiva.

Desde el Ejecutivo Nacional, indicaron que esta iniciativa busca terminar con la llamada “puerta giratoria” de la permanente entrada y salida de los menores a la delincuencia y condenar delitos cometidos por jóvenes de 16 años que, actualmente, mantienen impunidad con la ley vigente (22.278).