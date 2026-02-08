Uno Santa Fe | El País | textil

Crisis textil: los precios de la ropa importada cayeron 25% en dólares, pero las ventas no repuntan

La Fundación Pro Tejer advierte que la “inundación” de prendas extranjeras derrumbó los precios del mercado interno, pero el consumo sigue planchado por la caída del salario. Fuertes críticas a Caputo y Adorni

8 de febrero 2026 · 11:43hs
El sector textil en el ojo de la tormenta en Argentina

ChatGPT

El sector textil en el ojo de la tormenta en Argentina

La apertura comercial en el sector textil generó un derrumbe de precios en el mercado interno que no logra reactivar el consumo. Según un informe de la Fundación Pro Tejer, el precio de la ropa y la tela importada cayó 25% en dólares el último año, en un contexto donde la demanda se desploma por la pérdida del poder adquisitivo.

El relevamiento correspondiente al período enero-octubre de 2025 muestra una combinación letal para la industria local: un incremento exponencial de las compras al exterior y una caída abrupta de los valores unitarios.

Invasión de productos y caída de precios

Luciano Galfione, presidente de la entidad, explicó que la eliminación de los "valores criterio" de la Aduana dejó al mercado sin precios de referencia, facilitando el ingreso de mercadería a valores de remate, especialmente desde China.

Los números del informe son contundentes respecto al fenómeno importador entre 2024 y 2025:

Ropa terminada: el volumen importado saltó 166% (llegando a 32.324 toneladas), mientras que el precio promedio por tonelada cayó 24%, pasando de USD 23.463 a USD 17.850.

Confecciones: las cantidades crecieron 217%, con una baja de 26% en el valor por tonelada.

Tejidos de punto: el volumen se disparó de 39.000 a casi 95.000 toneladas, con un precio que bajó 27%.

Cruce con el Gobierno

Galfione salió al cruce de las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes habían minimizado el impacto de las importaciones en el empleo local y criticado los precios de la ropa argentina.

"Los sectores productivos no son de interés para esta administración. Las autoridades no han nombrado casi nunca la palabra industria y solo lo que han dicho es que se adapten o que mueran", sentenció el empresario textil.

Precios relativos: la ropa está "barata"

Para graficar el escenario, el informe cita datos del Iaraf sobre precios relativos. Si se toma como base 100 el año 2017, el rubro "Prendas de Vestir y Calzado" se ubicó en 83,1 en diciembre pasado, lo que indica una caída real de 16,9%.

En contraste, otros sectores ganaron terreno frente a la inflación: Restaurantes y Hoteles crecieron 24% y Alimentos y Bebidas 10,1% en el mismo período.

textil precios consumo ropa tela
Noticias relacionadas
Impresionante temporal en Salta: inundaciones, calles anegadas y más de 200 evacuados

Impresionante temporal en Salta: inundaciones, calles anegadas y más de 200 evacuados

la draga ortelius de jan de nul inicio tareas de mantenimiento en tandanor

La draga Ortelius de Jan De Nul inició tareas de mantenimiento en Tandanor

Marco Lavagna dejó su cargo de director en el Indec

Renunció el director del Indec, Marco Lavagna

ni asalariados ni monotributistas: el unico empleo que crece en argentina es el cuentapropismo informal

Ni asalariados ni monotributistas: el único empleo que crece en Argentina es el cuentapropismo informal

Lo último

Manchester City derrotó a Liverpool con una épica remontada y mantiene la ilusión

Manchester City derrotó a Liverpool con una épica remontada y mantiene la ilusión

Argentina Open: con 11 tenistas argentinos, así quedó el cuadro principal

Argentina Open: con 11 tenistas argentinos, así quedó el cuadro principal

Boca ofertó por Cetré y se acerca a un acuerdo con Estudiantes

Boca ofertó por Cetré y se acerca a un acuerdo con Estudiantes

Último Momento
Manchester City derrotó a Liverpool con una épica remontada y mantiene la ilusión

Manchester City derrotó a Liverpool con una épica remontada y mantiene la ilusión

Argentina Open: con 11 tenistas argentinos, así quedó el cuadro principal

Argentina Open: con 11 tenistas argentinos, así quedó el cuadro principal

Boca ofertó por Cetré y se acerca a un acuerdo con Estudiantes

Boca ofertó por Cetré y se acerca a un acuerdo con Estudiantes

La suba del precio de la carne encabezó los aumentos y presionó sobre la inflación de enero

La suba del precio de la carne encabezó los aumentos y presionó sobre la inflación de enero

La transformación negativa de Unión jugando en condición de visitante

La transformación negativa de Unión jugando en condición de visitante

Ovación
Villa Dora derrotó a San Isidro en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora derrotó a San Isidro en la Liga Argentina Femenina

Puros triunfos locales en la Liga Nacional Masculina

Puros triunfos locales en la Liga Nacional Masculina

Los Pumas 7s volvieron a la victoria y terminaron quintos en Perth

Los Pumas 7s volvieron a la victoria y terminaron quintos en Perth

Manchester City derrotó a Liverpool con una épica remontada y mantiene la ilusión

Manchester City derrotó a Liverpool con una épica remontada y mantiene la ilusión

Argentina perdió 3-2 ante Corea del Sur y deberá jugar el repechaje para no descender

Argentina perdió 3-2 ante Corea del Sur y deberá jugar el repechaje para no descender

Policiales
Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco