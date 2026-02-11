Uno Santa Fe | Ovación | Argentina Open

Navone derrotó a Nava y pasó a los octavos de final del Argentina Open

Mariano Navone, volvió al triunfo ante el estadounidense Emilio Nava por 6-2 y 6-1 y se metió en la segunda ronda del Argentina Open

11 de febrero 2026 · 15:19hs
El oriundo de 9 de Julio, Mariano Navone, volvió al triunfo y se metió en la segunda ronda del Argentina Open tras vencer este miércoles con autoridad al estadounidense Emilio Nava por 6-2 y 6-1.

En el cierre de la primera ronda, el argentino resolvió el partido sin sobresaltos y mostró un nivel sólido para avanzar en el certamen, en donde se enfrentará a su compatriota Camilo Ugo Carabelli.

La victoria tiene un valor especial: no ganaba un partido a nivel ATP desde agosto de 2025. Tras ausentarse en Rosario por un virus, busca recuperar terreno en la gira sudamericana. Este año ya había sido cuartofinalista en Buenos Aires y alcanzó los octavos en Río y Santiago.

En la próxima instancia enfrentará a Ugo Carabelli, en un cruce que asegura presencia argentina en cuartos.

Argentina Open Mariano Navone Camilo Ugo Carabelli
