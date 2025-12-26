Uno Santa Fe | El País | Venezuela

Venezuela libera presos, pero el gendarme argentino continúa en El Rodeo I

Nahuel Gallo fue detenido en Venezuela hace más de un año y su esposa denuncia que es víctima de “tortura psicológica” y constantes “amenazas de muerte”

26 de diciembre 2025 · 10:29hs
El gendarme argentino Nahuel Gallo sigue secuestrado en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo sigue secuestrado en Venezuela

Venezuela dispuso la liberación de 71 presos políticos, pero entre ellos no figura el gendarme argentino Nahuel Gallo, detalle que acrecentaba la sensación de angustia e incertidumbre de sus familiares. Asimismo, la cuestión mantiene tensas las relaciones entre los gobiernos de Venezuela y Argentina, las cuales son ya complicadas por los diferentes alineamientos globales de ambos.

Gallo permanecía aislado en una prisión cercana a Caracas, donde las condiciones de detención son críticas, de acuerdo con las denuncias permanentes de su pareja, María Alexandra Gómez.

"Tortura y amenazas de muerte" en Venezuela

La mujer señala que el gendarme, quien fue detenido en Venezuela hace ya más de un año, es víctima de “tortura psicológica” y constantes “amenazas de muerte” dentro del penal El Rodeo I.

“Los derechos humanos están vulnerados por el grado de violencia que ejercen los custodios y directores”, alertó con desesperación.

La opinión de Monteoliva y las expresiones de la pareja de Nahuel Gallo

Desde el Gobierno nacional, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, calificó la situación como “inadmisible” tras reunirse con la familia, según una publicación del sitio Ciudadano.

María Alexandra Gómez recordó en los últimos días –fue entrevistada por una radioemisora local– que la familia no tuvo contacto físico ni telefónico con Gallo desde su captura, la que calificó como una desaparición forzada. “Nahuel está aislado e incomunicado; nosotros hasta la fecha de hoy nunca hemos tenido la oportunidad ni siquiera de tener una llamada”, reiteró la mujer.

Nahuel Gallo Venezuela preso político Argentina2

“El director de ese recinto les está diciendo que si los gringos llegan a hacer algo dentro de Venezuela, los primeros que se van a morir van a ser los extranjeros”, expresó Gómez. Añadió que el detenido carece de defensa legal efectiva y no fue llevado ante ningún tribunal.

Pese a los cargos de terrorismo, espionaje e instigación al odio que el Ministerio Público venezolano mencionó en comunicados oficiales, Gómez asegura que no existe un expediente real ni pruebas en su contra.

“Todo fue una farsa, una mentira; nunca consiguieron nada, no tiene causas penales abiertas en Venezuela”, afirmó.

Venezuela gendarme Nahuel Gallo Argentina
Noticias relacionadas
el mensaje de javier milei para las fiestas: abrochense los cinturones

El mensaje de Javier Milei para las Fiestas: "Abróchense los cinturones"

el costo del dolar 2026: un estudio plantea tres escenarios posibles

El costo del dólar 2026: un estudio plantea tres escenarios posibles

salud de cristina kirchner: que dice el primer parte medico tras la operacion de apendicitis

Salud de Cristina Kirchner: qué dice el primer parte médico tras la operación de apendicitis

importaciones en alza y consumo en baja: la combinacion que golpea a la industria textil en santa fe y el pais

Importaciones en alza y consumo en baja: la combinación que golpea a la industria textil en Santa Fe y el país

Lo último

Julián Marcioni aterriza en Santa Fe y firma contrato

Julián Marcioni aterriza en Santa Fe y firma contrato

Christian Bernardi se despidió de Colón con palabras de agradecimiento

Christian Bernardi se despidió de Colón con palabras de agradecimiento

Levante va por Kevin Zenón y en Unión se encienden las alertas por el 20% del pase

Levante va por Kevin Zenón y en Unión se encienden las alertas por el 20% del pase

Último Momento
Julián Marcioni aterriza en Santa Fe y firma contrato

Julián Marcioni aterriza en Santa Fe y firma contrato

Christian Bernardi se despidió de Colón con palabras de agradecimiento

Christian Bernardi se despidió de Colón con palabras de agradecimiento

Levante va por Kevin Zenón y en Unión se encienden las alertas por el 20% del pase

Levante va por Kevin Zenón y en Unión se encienden las alertas por el 20% del pase

Unión lanza una promoción exclusiva

Unión lanza una promoción exclusiva

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Ovación
Capibaras XV tiene todo definido para su experiencia en el SRA

Capibaras XV tiene todo definido para su experiencia en el SRA

Julián Marcioni aterriza en Santa Fe y firma contrato

Julián Marcioni aterriza en Santa Fe y firma contrato

Unión dirá presente en la Serie Río de La Plata 2026: ¿qué otros equipos participarán?

Unión dirá presente en la Serie Río de La Plata 2026: ¿qué otros equipos participarán?

Colón empieza a ordenar la casa: alivio económico y señales de estabilidad para lo que viene

Colón empieza a ordenar la casa: alivio económico y señales de estabilidad para lo que viene

Unión lanza una promoción exclusiva

Unión lanza una promoción exclusiva

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"