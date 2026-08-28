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El Gobierno busca fijar un salario mínimo de más de $1.000.000

La Secretaría de Trabajo impulsa que los nuevos convenios colectivos establezcan un piso de salario $1.070.000 para agosto

28 de agosto 2026 · 14:14hs
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El Gobierno busca fijar un salario mínimo de más de $1.000.000

El Gobierno busca fijar un salario mínimo de más de $1.000.000

El Gobierno de Javier Milei busca impulsar un salario mínimo garantizado superior a $1.000.000 para los trabajadores alcanzados por nuevos convenios colectivos, en medio de la renegociación de las paritarias y de la discusión por el poder adquisitivo. La propuesta debería ser acordada entre sindicatos y cámaras empresarias y luego homologada por el Estado.

La información consigna que la iniciativa es impulsada por la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero. Según fuentes oficiales, el monto de referencia para agosto de 2026 sería de $1.070.000.

La propuesta se enmarca en la renegociación de los convenios colectivos derivada de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El esquema no establecería una suma uniforme para todos los trabajadores, sino que buscaría que cada actividad acuerde un “salario mínimo garantizado” dentro de su propia negociación.

Cómo funcionaría el nuevo esquema para establecer el salario

El Gobierno pretende que sindicatos y cámaras empresarias negocien el piso salarial y que posteriormente la Secretaría de Trabajo homologue los acuerdos.

“Lo tienen que negociar los sindicatos con las cámaras y después Trabajo lo homologa”, señalaron fuentes oficiales.

La iniciativa ya habría sido comunicada a sectores cuyos salarios se encuentran por debajo de ese nivel, entre ellos Maestranza, la Uocra y Sanidad.

Desde el entorno de Cordero aclararon que el Gobierno no fijaría una pauta mensual específica para las paritarias. “No hay ningún número mágico”, señalaron, y remarcaron que la principal directiva es evitar que los incrementos salariales terminen trasladándose a los precios.

La negociación debería desarrollarse gremio por gremio y actividad por actividad, incluyendo también a las empresas que cuentan con convenios propios. Actualmente existen 446 convenios de actividad y más de 300 convenios de empresa.

salario paritarias Gobierno Convenios trabajadores
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