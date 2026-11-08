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Histórico: el Papa León XIV ya está en Argentina y comenzó su gira en territorio nacional

El vuelo del Papa León XIV aterrizó en Aeroparque y ya se encuentra en suelo argentino. Fue recibido por el presidente Javier Milei en el comienzo de una visita histórica.

8 de noviembre 2026 · 16:44hs
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Histórico: el Papa León XIV ya está en Argentina y comenzó su gira en territorio nacional

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Histórico: el Papa León XIV ya está en Argentina y comenzó su gira en territorio nacional

El papa León XIV llegó este domingo a las 16:45 a la Argentina, aterrizando en el aeropuerto de Aeroparque y siendo recibido por el presidente Javier Milei. La visita histórica será de cuatro días que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El cronograma contempla encuentros con autoridades nacionales, representantes de distintos sectores sociales, comunidades religiosas, jóvenes y obispos, además de celebraciones religiosas multitudinarias.

Operativo de seguridad

El operativo organizado para garantizar la seguridad durante la visita cuenta con 52.900 efectivos de fuerzas federales y de las policías de la ciudad y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, lo definió como un despliegue «histórico», «inédito» y «sin precedentes».

En total, se instalaron 60 kilómetros de vallados y se implementarán controles en los accesos a los principales lugares de celebración, además de restricciones en el espacio aéreo durante distintos tramos de la agenda papal.

El cronograma de actividades del Papa León XIV

Domingo 8 de noviembre: llegada y recepción oficial

El Santo Padre arribará a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery, donde será recibido por el presidente Javier Milei.

La banda militar ensayaba su recibimiento al Papa este domingo, pasadas las 14, en el sector de Aeroparque previsto para el desembarco del Sumo pontífice (Alan Monzón/Rosario3)

A las 16.50 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la plaza San Martín. Luego, a las 17.20, participará de la ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada.

La agenda continuará a las 18.30 con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. También participará el Gabinete nacional.

Al finalizar, Milei y León XIV brindarán unas palabras, que serán transmitidas por cadena nacional desde las 19.

Lunes 9 de noviembre: misa multitudinaria y encuentros institucionales

La primera actividad del lunes será a las 9.15, cuando el Papa visite al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad.

A las 11.30 celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, con la presencia del presidente Milei. La ceremonia será transmitida por cadena nacional y se estima que podría convocar a un millón y medio de personas.

Por la tarde, a las 16.10, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. A las 17.20 se reunirá con líderes de las comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada continuará a las 18.45 con la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. Finalmente, a las 19.45, compartirá una cena privada con los obispos en el Arzobispado.

Papa León XIV Argentina
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