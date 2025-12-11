Reforma laboral: Javier Milei firmó el proyecto y el Gobierno lo enviará al Congreso

El presidente Javier Milei rubricó el texto que ingresará este jueves por el Senado. Lo hizo ni bien llegó de Oslo

El presidente Javier Milei regresó de su viaje a Oslo y firmó el proyecto de Reforma Laboral, que será enviado al Congreso de la Nación. El presidente Javier Milei no quiso demoras y apenas llegó a la Argentina luego de su viaje a Oslo firmó el proyecto de reforma laboral que ingresará en las próximas horas al Senado.

El mandatario aterrizó esta mañana pasada las 8 luego de asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder venezolana María Corina Machado. Sin embargo, el encuentro no pudo concretarse debido a la demora de la referente de Vamos Venezuela.

Javier Milei canceló la agenda en Oslo

Asimismo, Milei canceló la agenda en Oslo para “dejarle el espacio” a Machado ante la incertidumbre que generó su llegada, según expresaron desde su entorno.

La rúbrica quedó registrada en un video tomado en una oficina ubicada en el sector militar del Aeroparque Jorge Newbery, donde había aterrizado minutos antes el avión oficial ARG-01 que lo había llevado a Noruega para presenciar la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

En rigor, Milei no llegó a encontrarse con María Corina, pero sí estuvo en la gala de premiación en donde habló la hija de la líder opositora venezolana.

La reforma laboral

Ya en el país, el libertario oficializó el envío de lo que denominan “modernización” laboral y designó a tres interlocutores como los voceros oficiales para defender y explicar la iniciativa. Los elegidos son el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; su secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero.

En las imágenes, al mandatario se lo ve sentado al lado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y luego de firmar el documento dice: “Por mas crecimiento, por más prosperidad, por más trabajo, para que Argentina sea grande nuevamente”.

Y completa: “¡Viva la libertad carajo!"

La idea de la administración libertaria es que la reforma laboral ingrese por la Cámara de Senadores para iniciar el debate y así intentar conquistar la media sanción durante el mes de diciembre, en el marco de las sesiones extraordinarias que iniciaron el 10 y culminarán el 30 de este mes.