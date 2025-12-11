Uno Santa Fe | El País | Javier Milei

Reforma laboral: Javier Milei firmó el proyecto y el Gobierno lo enviará al Congreso

El presidente Javier Milei rubricó el texto que ingresará este jueves por el Senado. Lo hizo ni bien llegó de Oslo

11 de diciembre 2025 · 09:48hs
El presidente Javier Milei firmó el proyecto de reforma laboral ni bien arribó de Oslo

El presidente Javier Milei firmó el proyecto de reforma laboral ni bien arribó de Oslo

El presidente Javier Milei regresó de su viaje a Oslo y firmó el proyecto de Reforma Laboral, que será enviado al Congreso de la Nación. El presidente Javier Milei no quiso demoras y apenas llegó a la Argentina luego de su viaje a Oslo firmó el proyecto de reforma laboral que ingresará en las próximas horas al Senado.

El mandatario aterrizó esta mañana pasada las 8 luego de asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder venezolana María Corina Machado. Sin embargo, el encuentro no pudo concretarse debido a la demora de la referente de Vamos Venezuela.

El video del momento en que Milei firma la reforma laboral Para (1)

Javier Milei canceló la agenda en Oslo

Asimismo, Milei canceló la agenda en Oslo para “dejarle el espacio” a Machado ante la incertidumbre que generó su llegada, según expresaron desde su entorno.

La rúbrica quedó registrada en un video tomado en una oficina ubicada en el sector militar del Aeroparque Jorge Newbery, donde había aterrizado minutos antes el avión oficial ARG-01 que lo había llevado a Noruega para presenciar la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

En rigor, Milei no llegó a encontrarse con María Corina, pero sí estuvo en la gala de premiación en donde habló la hija de la líder opositora venezolana.

La reforma laboral

Ya en el país, el libertario oficializó el envío de lo que denominan “modernización” laboral y designó a tres interlocutores como los voceros oficiales para defender y explicar la iniciativa. Los elegidos son el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; su secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero.

En las imágenes, al mandatario se lo ve sentado al lado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y luego de firmar el documento dice: “Por mas crecimiento, por más prosperidad, por más trabajo, para que Argentina sea grande nuevamente”.

Y completa: “¡Viva la libertad carajo!"

La idea de la administración libertaria es que la reforma laboral ingrese por la Cámara de Senadores para iniciar el debate y así intentar conquistar la media sanción durante el mes de diciembre, en el marco de las sesiones extraordinarias que iniciaron el 10 y culminarán el 30 de este mes.

Javier Milei reforma laboral Congreso Oslo Senado
Noticias relacionadas
La tapa del informe de inteligencia de la Side, firmado por el presidente Javier Milei

Javier Milei aprobó la política de inteligencia nacional: los 10 ejes estratégicos de la Side

Hoy el Indec dará a conocer el número de la inflación

El Indec difunde hoy el dato de inflación: de cuánto fue en noviembre

Aguinaldo: su percepción en tiempo y forma es una exigencia legal que protege los derechos de los trabajadores formales.

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre: todo lo que hay que saber

Jubilaciones, bono y aguinaldo de Ansés

Ansés: de cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025 con el bono y el aguinaldo

Lo último

Unión va por Tagliamonte: por qué no pudo ejecutar la opción y cómo quedó la negociación

Unión va por Tagliamonte: por qué no pudo ejecutar la opción y cómo quedó la negociación

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Cómo sería el camino de Unión hacia la final de la Copa Argentina

Cómo sería el camino de Unión hacia la final de la Copa Argentina

Último Momento
Unión va por Tagliamonte: por qué no pudo ejecutar la opción y cómo quedó la negociación

Unión va por Tagliamonte: por qué no pudo ejecutar la opción y cómo quedó la negociación

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Cómo sería el camino de Unión hacia la final de la Copa Argentina

Cómo sería el camino de Unión hacia la final de la Copa Argentina

Canapino, entre la admiración por Colapinto y el desafío a Lando Norris

Canapino, entre la admiración por Colapinto y el desafío a Lando Norris

Con más de 3.000 intervenciones en el año, Bomberos alerta por el aumento de incendios en Santa Fe

Con más de 3.000 intervenciones en el año, Bomberos alerta por el aumento de incendios en Santa Fe

Ovación
Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón avanza por Ignacio Antonio, el volante que Medrán quiere para reforzar el mediocampo

Colón avanza por Ignacio Antonio, el volante que Medrán quiere para reforzar el mediocampo

Colón tomó una decisión drástica con Guillermo Ortiz y abre la puerta a más salidas

Colón tomó una decisión drástica con Guillermo Ortiz y abre la puerta a más salidas

Unión se consagró campeón del Clausura Femenino Narela Gómez

Unión se consagró campeón del Clausura Femenino Narela Gómez

Colón visita a Jujuy Básquet en el cierre del año: un duelo clave por la Liga Argentina

Colón visita a Jujuy Básquet en el cierre del año: un duelo clave por la Liga Argentina

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles