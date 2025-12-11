Uno Santa Fe | Economía | Inflación

Tarifas, combustibles y gastos de vivienda impulsaron suba de la inflación: 2.5% en noviembre, la más alta desde mayo

El Índice de Precios acumuló un alza de 27.9% en lo que va del año y una suba del 31.4% en los últimos 12 meses, según informó el Indec.

11 de diciembre 2025 · 17:13hs
La inflación no se frena y en noviembre saltó al 2

La inflación no se frena y en noviembre saltó al 2,5%

Los precios al consumidor aumentaron 2,5% en noviembre de 2025 respecto de octubre, acumulando un alza de inflación de 27.9% en lo que va del año y una suba del 31.4% en los últimos 12 meses, según informó esta tarde el Indec.

La inflación de noviembre fue la más alta desde mayo, cuando tocó el 2.8%. A partir de ese mes, empezó a bajar al 1.5 en abril y volviendo a tener más de dos puntos en septiembre. El gobierno culpa por el alza a la tensión electoral que provocó la elección de finales de octubre.

LEER MÁS: La ciudad de Santa Fe tendrá la canasta navideña más barata del país: qué tiene y cuánto sale

En noviembre, el sector con mayor alza mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (0,5%).

Embed

Alimentos y bebidas

En tanto, el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país.

Cuyo fue la región de mayor suba mensual (2,8%); y Noroeste y Patagonia, las de menor (2,3%), mientras que la Pampeana, en la que se incluye a Santa Fe, la suba estuvo como el promedio nacional del 2.5%

Con los datos de noviembre, el Indec calculó que un hogar de cuatro integrantes necesitó en noviembre $1.257.329,03 para superar el umbral de pobreza, 3,6% más que en octubre y 25,5% más interanual.

Inflación noviembre Indec alimentos canasta
Noticias relacionadas
Los trabajadores, por los bajos ingresos deben recurrir al pluriempleo

Insuficiencia de ingresos laborales: "trabajadores pobres" en Argentina

El poder adquisitivo del salario mínimo de los argentinos tuvo un fuerte declive

Marcado deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo en la Argentina en los últimos dos años

No se puso de acuerdo el Consejo del Salario y el gobierno lo estipuló unilateralmente

El salario mínimo, vital y móvil en Argentina tendrá aumentos escalonados hasta agosto

La industria de los juguetes afronta una realidad: hay menos niños para sus productos

Menos niños, menos juguetes: la parábola de Toys Story 5

Lo último

Legislatura santafesina: Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026 y el Senado a la ley Tributaria

Legislatura santafesina: Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026 y el Senado a la ley Tributaria

Jonathan Bottinelli... ¿posible Director Deportivo de Unión para 2026?

Jonathan Bottinelli... ¿posible Director Deportivo de Unión para 2026?

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Último Momento
Legislatura santafesina: Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026 y el Senado a la ley Tributaria

Legislatura santafesina: Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026 y el Senado a la ley Tributaria

Jonathan Bottinelli... ¿posible Director Deportivo de Unión para 2026?

Jonathan Bottinelli... ¿posible Director Deportivo de Unión para 2026?

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Los rivales de Unión en 2026: cómo llega cada equipo y qué esperar del próximo torneo

Los rivales de Unión en 2026: cómo llega cada equipo y qué esperar del próximo torneo

La CGT convocó a una masiva movilización el 18 de diciembre contra la reforma laboral

La CGT convocó a una masiva movilización el 18 de diciembre contra la reforma laboral

Ovación
Los rivales de Unión en 2026: cómo llega cada equipo y qué esperar del próximo torneo

Los rivales de Unión en 2026: cómo llega cada equipo y qué esperar del próximo torneo

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Regresa la tradicional prueba de ciclismo Santa Fe-Rosario

Regresa la tradicional prueba de ciclismo Santa Fe-Rosario

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón acelera en el mercado: dos zagueros, a un paso de reforzar la última línea para 2026

Colón acelera en el mercado: dos zagueros, a un paso de reforzar la última línea para 2026

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles