Un estudio revela que la vacuna contra el virus sincicial respiratorio redujo las hospitalizaciones de bebés

Compararon las internaciones de antes y después de incorporar la vacuna al calendario: descendieron hasta 33% y reforzó la protección de menores de 6 meses

La vacuna contra el virus sincicial respiratorio está dentro del calendario de vacunación en Argentina desde 2023

Investigadores de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) publicaron un estudio pionero que evalúa el impacto de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) , causante de la bronquiolitis y que afecta en mayor medida a los bebés y adultos mayores en Argentina.

En 2023, Argentina se convirtió en uno de los primeros países del mundo en incluir esta inmunización en el Calendario Nacional de Vacunación y su aplicación inició en marzo del año siguiente. Fue en ese marco que el equipo científico comparó más de 3.000 casos de hospitalizaciones por bronquiolitis generadas por este virus entre 2018 y 2024.

Reforzó la protección de los menores de seis meses y redujo las internaciones

Los resultados arrojaron que la aplicación de la vacuna logró reforzar la protección de los menores de seis meses al reducir las internaciones hasta 33 por ciento.

El virus sincicial respiratorio es uno de los principales agentes que puede causar enfermedades respiratorias graves, como la bronquiolitis o la neumonía. Su circulación es durante el invierno, y los sectores más afectados son los bebés menores de un año y los adultos mayores.

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año, el VSR causa más de 3,6 millones de hospitalizaciones y alrededor de 100.000 muertes en niños menores de cinco años. En Argentina, se estima que provoca cerca de 250.000 visitas clínicas, 30.000 hospitalizaciones y más de 450 muertes.

País y estudio pioneros en la creación de la vacuna en Argentina

En 2023, Argentina fue uno de los primeros países del mundo, junto con Estados Unidos y Reino Unido, en incluir la vacuna materna RSVpreF en el Calendario Nacional de Vacunación, colocándose así a la vanguardia de la lucha contra el mencionado virus.

Su aplicación comenzó en 2024 y se administra en mujeres embarazadas, entre la semana 32 y 36 de gestación, para que le transmitan los anticuerpos al bebé cuando nazca.

En esta línea, el estudio realizado por la Unsam es pionero en el mundo al comparar 3.373 casos de hospitalizaciones por bronquiolitis causadas por el virus antes y después de la incorporación de la vacuna.

Allí, vieron que se redujeron hasta 33 por ciento las hospitalizaciones de menores de seis meses y aquellos cuyas madres fueron vacunadas tenían 87 por ciento menos de probabilidades de ingresar a terapia intensiva. Incluso, cuando requirieron hospitalización, las evoluciones fueron más favorables.

Asimismo, la estrategia de vacunación generó una disminución de los ingresos hospitalarios en comparación con años anteriores, lo que se traduce en un alivio para el sistema de salud que, por lo general, se ven saturados con la aparición del virus. En el artículo publicado en The Lancet Regional Health Americas, los científicos afirman: “Estos hallazgos constituyen un argumento convincente para que los responsables políticos y las autoridades sanitarias aceleren la adopción global de la inmunización materna contra el VRS, impulsando así un progreso significativo en la protección de las poblaciones infantiles vulnerables”.

Tener información sobre la efectividad y seguridad de las vacunas permite que tanto los equipos de salud como la población confíen en su aplicación y de esta manera favorecer el acceso y mejorar las coberturas.

Sobre todo, si se tiene en cuenta que los grupos antivacunas están ganando presencia en espacios como el Congreso y que impulsan reclamos como la modificación de la Ley 27.491, para lograr que el Calendario Nacional de Vacunación no sea obligatorio.

Esto, a su vez, se da en paralelo con un descenso de cobertura. Es decir, las personas deciden no vacunarse, lo que hace que vuelvan a aparecer enfermedades que estaban controladas, como la tos convulsa que ya registró siete muertes en lo que va del año.