El periodista Eugenio Fernández, el outsider que el socialismo eligió como compañero de fórmula de Mónica Fein

El periodista será precandidato a vicegobernador, acompañando a la ex intendenta de Rosario. "Es un espacio en el que me siento cómodo", dijo en el acto de lanzamiento.

"Es una decisión que me emociona mucho, y quienes me conocen saben que soy más del corazón que de la cabeza, me dejo llevar por las pasiones y por el compromiso de la gente", dijo Eugenio Fernández en su presentación.

Respecto de su trayectoria, como periodista y docente, apuntó: "Como conductor de un noticiero uno pone la cara, pero no trabaja solo, si ese noticiero tiene éxito es porque tiene un equipo detrás que apoya y ayuda. Cuando asumí la dirección del Instituto 12 me pasó exactamente lo mismo, lo hice con la necesidad de adquirir la experiencia de conducir un equipo".

"Es un espacio en el que me siento cómodo. Había señales que no pude pasar por alto", dijo Fernández con relación a la decisión de ser precandidato a gobernador.

"Después de muchos años de lucha de estudiantes, con la comunidad educativa del Instituto 12, tuvimos nuestro edificio propio el día que Hermes (Binner) cumplía años. A partir de esa señal me interioricé de cómo era el trabajo de esa gestión, y no dudé que quiero ser parte de esto", explicó el periodista.

Posicionándose ya en el lugar de vicegobernador, Fernández aseguró que su función "no se va a limitar a estar apretando un botón en la Cámara de Senadores", sino que su compromiso "es ser la segunda voz de conciencia de Mónica para estar siempre a su lado y acercarle las necesidades de la gente".

¿Más de una lista?

En tiempo de descuento para la presentación de precandidatos, no está confirmado que la lista que lidera Clara García sea la única en la categoría a diputados del socialismo.

Otro ex gobernador, Antonio Bonfatti, podría presentar su propia nómina para competir por la Legislatura. A estas horas, sin embargo, se estaría negociando por una lista de unidad.

"Hay una necesidad de que la Legislatura apoye a la próxima gobernadora, no queremos una mayoría que esté impidiendo el programa de gobierno y las transformaciones", enfatizó Clara García.