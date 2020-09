"El técnico de Unión quiere que juguemos a otra cosa"

"Se extrañaba muchísimo ponerse los botines, tocar una pelota y ver a los compañeros. Pasamos toda la vida dentro de la cancha y cinco meses alejados de eso costó muchísimo. Así que ahora disfrutando de este momento luego de lo que fue una larga espera", comenzó contando.

Y siguió narrando: "La ansiedad y la incertidumbre de no saber cuando íbamos a volver fue difícil. Pero volver a entrenar y estar en contacto con el fútbol fue un avance para todos. Yo en mi casa tengo espacio, por lo cual pude entrenar y correr en esos meses sin entrenamiento. Obviamente igual se pierde un poco el timing. Pero a medida que vayamos trabajando vamos a ir cada uno recuperando nuestro nive".

En cuanto a lo personal manifestó: "Yo me siento muy bien en lo físico. Esperando que llegue el sábado para comenzar a medirnos con un rival serio y formal. Trataremos de aprovecharlo y disfrutarlo también luego de tanto tiempo sin fútbol. Fue difícil estar en casa y tener un motivo por el cual levantarme y entrenar. Yo me apoyé emocionalmente en mi esposa y mi hija. Además me ayudaron mi familia y amigos, pilar muy importante en este gran parate que vivimos".

image.png Gabriel Carabajal contó lo difícil que le resultó estar cinco meses sin entrenar con el plantel.

"Las fechas eran inciertas y esto se postergaba. Fue un momento muy complicado, yo lo viví así. Tuve 10 días que charlaba mucho con mi esposa porque no encontraba motivación. Uno no entrena por entrenar, no trabaja por trabajar. Hay un motivo, un objetivo. Pero ahora ya estamos entrenando y por jugar un amistoso. Si todo sale bien, va a ser muy lindo volver a vivir eso", sintetizó.

Respecto a lo que fue la vuelta a los entrenamientos manifestó: "Cuando se volvió, la ansiedad y las ganas de estar en la cancha, nos daba muchas ganas de patear y hacer todo. Pero éramos conscientes de que hacía mucho no jugábamos y debíamos cuidarnos físicamente para evitar cualquier lesión y cuidarnos. En la vuelta las piernas sintieron el cansancio en los trabajos de velocidad".

Para luego agregar: "Fue clave mantener el nivel físico a la hora de correr. Si un jugador está bien físicamente todo es más fácil a la hora de la coordinación y del contacto con la pelota. Hice hincapié en el trabajo físico. Cuando pude entrené con Corvalán".

En otro tramo de la charla opinó: "Estaría bueno llegar a la Sudamericana con algunos partidos jugados. Acatar las ideas del técnico, logrando lo que él nos pida. Pero de todos modos viendo la Libertadores no noté tanta diferencia entre los equipos que tenían partidos encima y los que no. Yo creo que con un buen protocolo se podría comenzar el torneo. Ojalá arranque de una vez por todas y los casos de coronavirus en el país disminuyan".

Ya en el final habló sobre la idea de juego que tiene Azconzábal: "El técnico quiere que juguemos a otra cosa. Pero con apenas unos trabajos en los entrenamientos no puedo terminar de analizar su idea de juego. Luego del amistoso del sábado con Newell's tendré más clara su idea".