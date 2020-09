Las gestiones por sumar al chileno Nicolás Peñailillo no alcanzaron en Unión, que ahora analiza otras alternativas para complacer los pedidos del DT Juan Azconzábal. En realidad, el club tenía todo cocinado con el lateral izquierdo, pero la idea de no pagar la cláusula de rescisión hizo que el jugador entienda que no se hacía el esfuerzo, por lo que prefirió quedarse. Esto cambió los planes y hubo que empezar a analizar nuevas alternativas. Vasco le insiste a la dirigencia que todavía precisa un defensor.