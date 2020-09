En tanto que sigue esperando por la llegada de refuerzos, que sean más realidad que apuestas, luego de que se cayera definitivamente la posibilidad de sumar al chileno Nicolás Peñailillo, quien decidió quedarse hasta fin de año en Deportes Antofagasta. Por este motivo, Azconzábal le pidió a los dirigentes de Unión un marcador central izquierdo o un lateral con el mismo perfil.

Mientras tanto, en los entrenamientos que comanda en Casasol aprovecha para comenzar a transmitirle a sus jugadores la idea de juego que pretende desplegar en la próxima temporada, donde se pudo saber que plantó al equipo con el sistema 4-2-3-1 y con el 4-3-3, que venía ejecutando en su anterior paso por Antofagasta.

Pero lo más llamativo ocurre en cuanto a las apuestas por los intérpretes de estos lugares. Comenzando por la defensa, donde los laterales de la temporada ahora son marcadores centrales, como Brian Blasi y Claudio Corvalán. Lo que queda claro es que el oriundo de Monte Vera es el elegido por Azconzábal para ser el primer stopper, debido a su rapidez, por sobre Franco Calderón. En tanto que si bien parece venir por la parte de la convicción, la apuesta por Mugre para ese lugar pasa más por una necesidad, debido a que la partida de Bottinelli y la no llegada de refuerzos no le dejan otra alternativa.

Juan Azconzábal.jpg Juan Manuel Azconzábal, entre la necesidad y la convicción en el armado del nuevo Unión. Prensa Unión

Por este motivo, ante la imposibilidad que desembarque Peñailillo, Azconzábal pretende o un lateral izquierdo de jerarquía o un central izquierdo de jerarquía, lo que determinará el éxito de dicha llegada la posición que ocupará Coravalán, ya que si en el mercado los dirigentes de Unión consiguen un central, Mugre se correrá nuevamente para marcar la punta.

Por su lado, más allá de la lesión de Francisco Gerometta, la inclusión de Federico Vera por el lateral derecho obedece a un gusto del entrenador. Es que para Azconzábal, Blasi es el elegido para la zaga, con lo cual el ex-Sportivo Las Parejas sería el elegido para marcar la punta derecha.

Lo que no habría que descartar, en estas pruebas que está realizando Azconzábal en el nuevo Unión, es que finalmente Marco Borgnino también aproveche su oportunidad y ante lo duro del mercado en conseguir un lateral izquierdo se termine quedando con esa posición, la que no había ocupado antes en Atlético de Rafaela, Estudiantes y Portugal.

Además, otra de las decisiones llamativas de Azconzábal pasa por no tener en cuenta para el equipo titular a Gabriel Carabajal, por quien los dirigentes de Unión hicieron una importante inversión en el mercado de pases del invierno pasado. Su inasistencia se debería a que para el DT jugador que no corre no juega, por lo cual la decisión pasa por incluir a Ezequiel Cañete por el sector izquierdo.

Sin dudas que son todas ideas, que se basan mucho en la necesidad y en algo de convicción de Azconzábal, las cuales quedarán aún más de manifiesto cuando el equipo se empiece a testear, con dos escollos de fuste que aparecen en el horizonte como Newell's y Rosario Central.