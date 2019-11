El uno por uno del Tate en la derrota frente a Boca

Sebastián Moyano (7): La figura de Unión, nada que hacer en los goles y tapó al menos cinco chances claras que tuvo el Xeneize. Le ganó el duelo a Salvio, además contuvo un disparo dentro del área de Mac Allister y un cabezazo a Izquierdoz.

Damián Martínez (3): Perdió a Wanchope Ábila en la marca y el delantero cabeceó con total comodidad para establecer el 1-0. Más allá de eso no estuvo sólido en la marca y tampoco se proyectó en ataque.

Brian Blasi (3): Flojo partido del marcador central, no pudo con Capaldo en el inicio del segundo gol. Sufrió con la movilidad de los volantes rivales que picaban al vacío y con la astucia de Ábila.

Claudio Corvalán (4): Fue de los defensores el que menos errores cometió, aunque eso no implica que haya jugado bien. No mostró el nivel de los partidos anteriores.

Federico Milo (3): Sufrió y mucho cada vez que Salvio atacó por ese sector, estuvo perdido en la marca y en la única proyección ofensiva no terminó definiendo bien y el balón fue a parar a las manos de Andrada.

Ezequiel Bonifacio (3): Otro de los jugadores que fue desbordado, no pudo con las subidas de los laterales de Boca, pero además no aportó en ataque. En el final no definió bien en una acción en la que pudo descontar.

Nelson Acevedo (3); Muy impreciso con la pelota en los pies, además lució lento y eso se evindeció aún más con la dinámica de los volantes xeneizes que lo superaron con mucha comodidad.

Jalil Elías (3); No pesó nunca en la zona media, no aportó movilidad, ni tampoco manejo del balón. No encontró nunca su posición en la cancha.

Gabriel Carabajal (3): Se fue reemplazado rápidamente en el segundo tiempo, por una paralítica que sufrió en la primera etapa, pero en el tiempo que estuvo en cancha pasó totalmente desapercibido.

Juan Ignacio Cavallaro (4): Fue el que más intentó, pero eso no lo releva de lo mal que jugó el equipo en la zona media. No encontró interlocutores para asociarse.

Walter Bou (4): Jugó de llanero solitario y en el segundo tiempo tuvo dos remates al arco, uno se fue desviado y el otro lo controló sin dificultades Andrada. A veces se empecina en hacer la personal, pero a su favor no tuvo jamás compañía.

Franco Troyansky (3): Jugó casi todo el segundo tiempo, pero al igual que sus compañeros no pudo generar nada de mitad de cancha hacia arriba.

Franco Calderón (5): Ingresó en un momento complicado, pero al menos mostró actitud para ir al piso, chocar con los delanteros y evidenciar personalidad.

Brian Álvarez (-): Sus primeros minutos en la Superliga, ingresó para jugar casi el último cuarto de hora y poco pudo hacer.