Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario en Santa Fe, Rosario y Rafaela

La competencia reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países y se realizará desde el 12 hasta el 26 de septiembre. En esta nota, los detalles

La organización de los Juegos Juegos Santa Fe 2026 abrió la inscripción para aquellos interesados en participar como voluntarios en la cita deportiva internacional que se realizará del 12 al 26 de septiembre en tres sedes: Rosario, Santa Fe y Rafaela. La convocatoria apunta a reunir a unas 4.500 personas que colaborarán en distintas áreas operativas durante la competencia.

El lanzamiento del programa de voluntariado se realizó este lunes en Rosario y ya registró cientos de interesados . Los organizadores destacaron que el evento reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

Durante la presentación, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó el impacto que tendrán los Juegos Suramericanos para la provincia y el país. "Los Juegos Suramericanos significan que, si trabajamos juntos y nos ponemos espalda con espalda, podemos salir adelante. Este será uno de los eventos deportivos más importantes que va a vivir la República Argentina en los últimos años", afirmó.

El mandatario también agradeció a quienes decidan participar como voluntarios y remarcó el valor de la experiencia: "Van a compartir algo único, tal vez con personas que no conocen, pero van a sentir que forman parte de algo mucho más grande que cada uno de nosotros".

Toda la información sobre el voluntariado de los Juegos Suramericanos

Quienes deseen participar deberán inscribirse de manera online a través del sitio oficial del certamen, donde tendrán que completar un formulario con datos personales, una fotografía y algunos datos básicos sobre su perfil.

Durante ese proceso también podrán indicar el área operativa en la que preferirían colaborar, aunque la asignación final dependerá de las necesidades de la organización y de la disponibilidad de cada postulante en las distintas sedes.

Los voluntarios cumplirán un rol clave en la logística del evento. Entre sus tareas figurarán la atención a delegaciones deportivas, la orientación al público, el apoyo en la organización de las sedes, la gestión de acreditaciones y la asistencia en diferentes áreas operativas durante las competencias.

Desde la organización remarcan que los voluntarios serán "la cara visible de los Juegos", ya que tendrán contacto directo con los atletas, las delegaciones y espectadores. Por ese motivo, el programa pone el foco en valores como el trabajo en equipo, la actitud proactiva, la puntualidad y el trato cordial entre los participantes.

Para preparar a quienes resulten seleccionados, el Gobierno de Santa Fe firmó convenios con universidades e institutos terciarios, que estarán a cargo de la capacitación y la certificación de los voluntarios durante el evento.