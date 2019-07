Fernández en Paraná prometió crear el "ministerio de la mujer"

El precandidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández, visitó este martes la ciudad de Paraná. Acompañado por el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, Fernández ofreció una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones de Paraná y allí se refirió a algunas de sus propuestas.

Fernández habló de varios temas entre los que hizo mención a la importancia de recomponer las jubilaciones para mejorar el consumo, dijo que el próximo presidente deberá trabajar "en un scrum" con todos los gobernadores y propuso crear el Ministerio de la Mujer.

La agenda del precandidato presidencial fue similar a la que tuvo el viernes pasado en Santa Fe, ya que en la capital entrerriana se reunió con empresarios y referentes productivos y luego tuvo un encuentro con militantes e intendentes de distintas localidades entrerrianas.

Ministerio de la Mujer o de la Igualdad

"Ya propuse la creación del Ministerio de la Mujer, debe ser el Ministerio de la Igualdad; que debe generar igualdad de condiciones para todos; no solo para la mujer. Me quiero sumar a la demanda feminista, que me parece legítima y razonable, que nos hace crecer como sociedad”, dijo Fernández en diálogo con la prensa.

"No solamente es la demanda de la mujer, es la demanda de mucho otros géneros que también reclaman lo mismo", aclaró y agregó: "Por lo tanto, ese Ministerio de la Mujer o de la Igualdad, como finalmente lo llamemos, es un ministerio que vamos a crear y va a ser foco en garantizar de que la Argentina termina con la desigualdad por género".

"Para mi es una prioridad. Porque cada vez que yo veo violencia de género o discriminación a la mujer, siento que vivo en una sociedad de otro siglo; no en está. Yo quiero vivir en la modernidad que nos toca pero superando los problemas que otras sociedades superaron y nosotros todavía tenemos pendientes", concluyó.