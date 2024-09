Emergencia agropecuaria en el norte santafesino: "Ya no queda verde, llevamos tres meses sin lluvias"

La Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria recomendó declarar el estado de emergencia o desastre agropecuario en los departamentos de 9 de Julio, Vera, General Obligado y San Cristóbal. La sequía viene golpeando fuertemente el norte santafesino hace semanas y las expectativas no son para nada positivas.

Carlos Perone, presidente de la Sociedad Rural de Vera, comentó en LT 10 que en el norte de Santa Fe "ya no queda verde" y destacó que la región aún no se recuperó de la sequía del año pasado. "No es solo un problema económico; lo que realmente falta es agua", enfatizó.

Al ser consultado sobre cuál actividad ha sufrido más, Perone aseguró que la sequía impactó de manera equitativa tanto a la ganadería como a la agricultura. "La situación es crítica; llevamos tres meses sin lluvias. Algunos productores ya han agotado el agua de sus represas en los bajos submeridionales y otros se están quedando sin pasto. La condición de las haciendas es muy mala", detalló.

Sequía en Santa Fe: "muchos productores" abandonaron el agro y crece la expectativa por El Niño

Además, el productor expresó la necesidad de una reducción en las retenciones: "Eso es lo que el campo realmente necesita. Es fundamental liberar el sector, que opera como una empresa constante, pero estamos llegando a un límite", concluyó.

Regreso de La Niña

Es el informe de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) el que indica que con la llegada de la primavera, el 21 de septiembre, “La Niña” comenzará a instalarse en América del Sur afectando a todo el continente y, particularmente a Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, principales productores de granos y semillas.

Según el reporte, el verano será seco y menos caluroso de lo acostumbrado; generando mayores sequías y heladas, estas últimas, más acordes a la estación invernal.

Según el documento de la NOAA los meses de septiembre y octubre estarán atravesados por “La Niña”. Pero qué dice el Servicio Meteorológico Nacional Argentino al respecto.

Previsión de sequía

La web oficial del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, indica que: “De acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre septiembre-octubre-noviembre 2024 (SON), hay 55% de probabilidad de que las condiciones sean neutrales y 41% de chances de desarrollo de La Niña”.