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Biocombustibles: aseguran que el proyecto oficial amenaza a las pymes del sector en Santa Fe

El presidente de Casfer sostuvo que la iniciativa en análisis en el Congreso beneficia a petroleras y grandes grupos industriales, y reclamó elevar el porcentaje de mezcla obligatoria de biodiésel

6 de junio 2026 · 13:57hs
Polémica por los combustibles renovables

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Polémica por los combustibles renovables

El presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), Marcelo Kusznierz, expuso esta semana en el Senado de la Nación durante una reunión conjunta de las comisiones de Energía y Presupuesto, donde se analizan cinco proyectos destinados a modificar la actual Ley de Biocombustibles 27.640.

En diálogo con el programa Mañana UNO, que conduce Fabián Acosta, el dirigente manifestó su preocupación por el proyecto impulsado por el Gobierno nacional y presentado por la senadora Carolina Losada Bullrich, al considerar que perjudica especialmente al sector del biodiésel, actividad en la que Santa Fe concentra el 82% de la capacidad productiva del país.

"El proyecto discrimina al biodiésel"

Kusznierz explicó que la iniciativa oficial contempla un incremento del corte obligatorio para el bioetanol hasta el 15%, pero establece para el biodiésel un esquema que, según afirmó, favorece a las grandes empresas integradas y a las petroleras.

"En el caso del biodiésel, se propone un corte del 10%, pero además se habilita a las petroleras a incorporar hasta un 3% mediante coprocesamiento. En la práctica, las plantas que hoy abastecen el mercado interno seguirían prácticamente en el mismo nivel de participación", señaló.

Según el referente de Casfer, el principal problema radica en que las 25 plantas no integradas del país quedarían obligadas a competir con grandes grupos empresarios que controlan la materia prima, principalmente el aceite de soja.

"Las empresas integradas tienen una posición dominante porque producen biodiésel y al mismo tiempo manejan la materia prima. Competir en igualdad de condiciones es imposible", sostuvo.

El respaldo de Santa Fe

El dirigente destacó el posicionamiento del Gobierno de Santa Fe y del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quienes llevaron al Senado una propuesta elaborada junto a las cámaras empresarias del sector.

Entre los principales reclamos figura elevar el corte obligatorio de biodiésel al 15%, garantizar una segmentación entre empresas integradas y no integradas y establecer controles más estrictos sobre el coprocesamiento que realizan las petroleras.

"Si el corte aumenta al 15%, hay espacio para que participen todos los actores de la cadena. De lo contrario, muchas plantas van a quedar fuera del mercado", advirtió.

La comparación con Brasil

Durante su exposición, Kusznierz volvió a plantear la diferencia existente entre Argentina y Brasil en materia de desarrollo de energías renovables.

Mientras el país vecino cuenta con unas 300 plantas de bioetanol y 90 de biodiésel, Argentina posee apenas 18 plantas de bioetanol y 31 de biodiésel.

Además, recordó que Brasil ya alcanzó mezclas cercanas al 30% de bioetanol y avanza hacia un 20% de biodiésel, porcentajes muy superiores a los vigentes en Argentina.

"Brasil entendió que los biocombustibles generan empleo, arraigo, ahorro de divisas y reducción de emisiones. Por eso los convirtió en una política de Estado", remarcó.

Vaca Muerta y los biocombustibles

Consultado sobre el impacto del crecimiento de Vaca Muerta, Kusznierz descartó que el desarrollo petrolero reduzca la necesidad de impulsar los biocombustibles.

Por el contrario, aseguró que ambas actividades pueden complementarse debido a que la capacidad de refinación de Argentina se encuentra prácticamente al límite.

"Argentina sigue siendo importadora neta de diésel. El año pasado se importaron cerca de un millón de toneladas. Incrementar el uso de biodiésel permitiría sustituir esas importaciones, ahorrar divisas y reducir emisiones", explicó.

En ese sentido, sostuvo que el contexto internacional marcado por los conflictos geopolíticos y la volatilidad del precio del petróleo vuelve aún más estratégica la producción nacional de combustibles renovables.

Advertencia por el futuro del sector

Kusznierz aseguró que el proyecto oficial desconoce la realidad productiva de las provincias que lideran la industria de los biocombustibles y cuestionó que ninguno de los firmantes represente a distritos productores.

"Santa Fe conoce el sector porque conoce las plantas, los empleos y el movimiento económico que generan. No se puede defender lo que no se conoce", afirmó.

Finalmente, insistió en que la Argentina tiene margen para aumentar el uso de biodiésel y bioetanol sin realizar modificaciones en el parque automotor actual y pidió avanzar hacia una legislación que permita potenciar una industria que considera estratégica para el desarrollo productivo y energético del país.

Entrevista completa

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