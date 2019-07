Burlando afirmó que "Darthés está muerto en vida"

Fernando Burlando, el abogado de Juan Darthés admitió que "está muerto en vida", tras su internación de urgencia en Brasil.

Burlando señaló que “es lógico lo que le pasa, es muy difícil estar en equilibrio psíquico y emocional y sobrellevar una situación de estas características”.

El letrado afirmó que "fue todo producto de un nuevo ataque de pánico” y contó que sólo pasó una noche en el hospital a causa de un fuerte dolor en el pecho que atribuye a su estado emocional y psicológico.

Al ser consultado sobre la situación legal del actor en Argentina y los rumores de una posible acción legal contra la actriz Romina Gaetani (dijo que cuando trabajó con Darthés en Soy Gitano no tuvo una buena experiencia), Burlando dijo: “Ella no está en la lista. Estamos evaluando todo, no estamos para desparramar demandas".

Posteriormente ratificó las denuncias por “daños y perjuicios” del actor contra Natalia Juncos y Anita Coacci, aunque dijo que "con Calu Rivero estamos viendo si continuamos o no continuamos”.