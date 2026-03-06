Barros Schelotto, por la clasificación a las copas: "Si te toca perder, te la tenés que bancar"

El DT de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, se mostró en desacuerdo con el cambio que implementará la AFA en la clasificación a las copas y defendió el sistema

La reciente determinación de la AFA de modificar el mecanismo de acceso a las copas internacionales a partir de 2027 abrió un fuerte debate en el fútbol local. Entre las voces que se pronunciaron en contra apareció la de Guillermo Barros Schelotto , quien dejó en claro su desacuerdo con la medida.

El entrenador de Vélez sostuvo que el esquema anterior era el más justo desde lo competitivo y que no veía necesario introducir cambios. En ese sentido, aseguró que la posibilidad de quedar eliminado en un repechaje forma parte de la lógica del deporte. “Lo hubiera dejado como estaba. Si te toca perder, hay que aceptarlo. Significa que el rival fue superior”, remarcó.

Para el Mellizo, además, la diferencia entre disputar uno u otro certamen es clara tanto desde lo deportivo como desde el punto de vista del hincha. Según explicó, la aspiración de cualquier club es competir en la Copa Libertadores y no en la Copa Sudamericana. “Si terminaste tercero en una tabla con tantos equipos, es lógico aspirar a jugar la Libertadores. Es lo que quiere la gente”, afirmó.

El cambio aprobado por la AFA establece que el tercer ubicado de la tabla anual ya no accederá a la Fase 2 de la Libertadores, sino que pasará directamente a la Sudamericana. En su lugar, el cupo para el repechaje lo ocupará el noveno de la clasificación, con el objetivo de evitar que un equipo bien posicionado quede fuera de las competencias internacionales tras una eliminación temprana.