Los Pumas 7's se presentan en el Seven de Vancouver

En tierras canadienses se concretará la quinta etapa del circuito mundial en el que Los Pumas 7's se medirán Fiji, Australia y Francia

Los Pumas 7's encararán este fin de semana la quinta etapa del Circuito Internacional que se disputará en Vancouver , Canadá, donde apuntarán a superar el quinto puesto alcanzado en el certamen de Perth, en Australia . En esta competencia que se celebrará en tierra canadienses, el seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora integrará el Grupo B, junto con los representativos de Fiji, Australia y Francia.

Los Pumas 7's disputarán el sábado 7 y domingo 8 de marzo la quinta etapa del Circuito Mundial, que se llevará a cabo en Vancouver, lugar donde el conjunto argentino lleva cuatro Oros consecutivos y arrastra un invicto de seis años. Luego de las etapas en Perth, Singapur, Ciudad del Cabo y Dubai, los de Gómez Cora buscarán su primera medalla dorada en la temporada.

El combinado argentino se presentará en un escenario que le trae recuerdos favorables. El elenco albiceleste obtuvo el Oro en las cuatro últimas ediciones de este torneo y hace cinco años que no pierde en esta ciudad ubicada sobre la costa canadiense del pacífico.

Los Pumas 7’s debutarán este sábado a las 16 (horario de Argentina) ante Australia. Luego, a las 20, jugarán frente a Fiji y cerrarán la jornada con Francia, a las 23.30. En función de la ubicación que obtengan en la fase regular, el equipo argentino conocerá los rivales y los horarios en los cuales deberá afrontar los cruces del domingo.

Por su parte, Gómez Cora afirmó, de cara a la participación de sus dirigidos en esta competencia, que el seleccionado es “un equipo en formación”. “Planificamos la preparación pensando en 2028 y con el objetivo de mantener la categoría. Para eso tenemos que formar talentos y seguir trabajando desde lo colectivo”, remarcó el head coach en declaraciones a la prensa.

Los Pumas 7s, que se ubican sextos en el ranking mundial de la especialidad, se presentarán en Vancouver y luego Nueva York, como las dos últimas etapas de la serie regular antes de las finales en Hong Kong, Burdeos y Valladolid, donde los puntos se reinician.

El plantel de Argentina está integrado por los siguientes jugadores: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.