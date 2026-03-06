El acusado, de 38 años, recuperó la libertad bajo medidas alternativas tras la audiencia de este viernes. Su abogado defensor rechazó la calificación fiscal y sostiene que fue una "defensa legítima" para proteger a su madre.

Santo Tomé: imputaron por exceso en la legítima defensa al hombre que mató al presunto ladrón y recuperó la libertad

Este viernes, los Tribunales de la capital provincial fueron escenario de la audiencia imputativa contra el hombre de 38 años detenido tras la muerte de un adolescente de 16 años (G.A.V.) en su vivienda de la ciudad de Santo Tomé .

El fiscal Marchi le atribuyó el delito de homicidio en exceso de la legítima defensa, una calificación que generó el rechazo inmediato de la defensa técnica.

Tras el acuerdo entre las partes, el imputado quedó en libertad, aunque sujeto a una serie de restricciones y medidas alternativas mientras continúa el proceso judicial.

El planteo de la defensa: "No fue exceso, fue defensa"

El abogado defensor, Dr. Patiño, manifestó su disconformidad con la figura legal elegida por la fiscalía. En diálogo con Sol Play, el letrado argumentó que su cliente actuó bajo una situación de estrés extremo y peligro inminente.

“Entendemos que no hubo un exceso, sino una defensa ante una situación muy grave que no le deseo a nadie. Había una persona mayor —la madre del imputado— y alguien que irrumpe pretendiendo ir más allá de un simple robo”, remarcó Patiño.

La estrategia de la defensa apuntará a demostrar que el uso de la fuerza fue el único recurso posible para salvaguardar la vida de la mujer y del propio morador, buscando así el sobreseimiento por legítima defensa plena.

Los hechos en una madrugada violenta

El trágico episodio ocurrió el pasado martes 3 de marzo, alrededor de las 4:30 de la mañana, en una vivienda de Santo Tomé. Según la reconstrucción fiscal:

La irrupción: el joven de 16 años, el supuesto ladrón, ingresó al patio de la propiedad con presuntas intenciones de robo.

El enfrentamiento: el dueño de casa lo interceptó y lo golpeó con una barreta de hierro de unos 70 centímetros.

El desenlace: el adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Cullen, donde falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

En el lugar, la policía científica secuestró tanto la barreta como un cuchillo de cocina de 23 centímetros, elementos que serán peritados para determinar si hubo un enfrentamiento previo o si el fallecido portaba el arma blanca al momento de ser atacado.

Situación procesal

Aunque el hombre de 38 años esperará el juicio en libertad, la investigación sigue abierta. La fiscalía deberá recolectar pruebas que justifiquen si la reacción del propietario fue desproporcionada (exceso) o si, como sostiene la defensa, fue la única respuesta proporcional ante la amenaza sufrida dentro de su domicilio.