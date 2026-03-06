Uno Santa Fe | Ovación | Maratón

Cuenta regresiva para la media maratón 21K Santa Fe

El domingo 15 de marzo se realizará la media maratón 21k Santa Fe, una competencia que recorrerá los lugares más emblemáticos de la capital provincial

La ciudad de Santa Fe se prepara para la Media Maratón 21K que se correrá el 15 de marzo de 2026 con atletas de elite nacionales.

El domingo 15 de marzo se realizará la media maratón 21k Santa Fe, una competencia que recorrerá los lugares más emblemáticos de la capital provincial, con largada en la Costanera Oeste. También habrá distancias de 10 y 5 kilómetros. La vuelta de la maratón forma parte de una agenda que apunta a posicionar a la capital como sede de grandes eventos.

Una competencia que regresa a las calles de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe volverá a vivir una verdadera fiesta del deporte el próximo domingo 15 de marzo de 2026, con el regreso de la Media Maratón 21K Santa Fe. La competencia recorrerá algunos de los paisajes más emblemáticos de la ciudad, como la Costanera Oeste y Este, el Puente Colgante, la Basílica de Guadalupe y la zona del Puerto.

La jornada contará con tres distancias para que puedan participar corredores de distintos niveles: 21K, 10K y 5K. En esta última categoría, los participantes tendrán además la posibilidad de sumarse a la modalidad plogging, una tendencia que combina running con recolección de residuos, promoviendo el compromiso ambiental y el cuidado del espacio público.

La media maratón contará con la presencia de destacados atletas, como Nacho Erario, número uno sudamericano en 21K, y Laureano Rosas, actual campeón en la distancia. Los interesados en participar pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/21ksantafe#532489904

La organización definió el evento bajo la premisa de ser de corredores para corredores, con el objetivo de mejorar la experiencia de los participantes y ofrecer un circuito atractivo que recorra algunos de los paisajes más representativos de la ciudad. El punto de encuentro será el Centro Deportivo Municipal de la Costanera Oeste, desde donde los participantes recorrerán distintos sectores urbanos con vistas al río y a la laguna Setúbal.

La ex jugadora de hockey, Celina Pupi Traverso es una de las organizadoras del evento y contó que "hace dos años que no se realiza y queríamos recuperarlo. Siempre nos tocaba viajar a otros lugares y decidimos tomar cartas en el asunto y organizarla en la ciudad. Invitamos a dos figuras del running argentino para darle un marco competitivo y que los santafesinos puedan verlos correr”.

La prueba de 5 kilómetros de plogging incorpora una tendencia que se expande en distintos países. Esta modalidad propone correr mientras se recolectan residuos durante el recorrido, promoviendo el cuidado del ambiente. La iniciativa busca sumar conciencia ecológica a la actividad deportiva y fomentar la participación comunitaria, reforzando además el perfil sustentable del evento.

Maratón Santa Fe Costanera Oeste
