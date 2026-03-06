Uno Santa Fe | Colón | Colón

La reserva de Colón concentrará en cada cotejo de visitante en el Apertura Proyección

La dirigencia de Colón resolvió mejorar las condiciones de la reserva y dar un paso más hacia un salto más hacia el profesionalismo

6 de marzo 2026 · 16:11hs
En silencio y lejos del ruido del primer equipo, Colón tomó una decisión que apunta directamente al futuro. En la reunión de comisión, la dirigencia aprobó un cambio en la logística de la reserva: a partir de ahora se concentrará cada vez que juegue como visitante en el Apertura Proyección.

• LEER MÁS: El plantel de Colón tendrá libre el fin de semana y Medrán espera por los lesionados

La determinación busca algo simple pero clave: que los juveniles lleguen a los partidos en mejores condiciones físicas y de descanso. Desde ahora, cuando el Sabalero deba salir de Santa Fe, el plantel se hospedará en un hotel la noche previa, con alimentación planificada y tiempos adecuados de recuperación antes de saltar a la cancha.

• LEER MÁS: "Trataremos de que el dolor por la salida del Pulga de Colón se transforme en alegría"

Mejores condiciones para los viajes de la reserva

El cambio no es menor. Durante años, la realidad de la reserva fue muy distinta. Los viajes se hacían con una logística mínima: largas horas en colectivo, descanso improvisado durante el trayecto y comidas rápidas antes de competir. En muchos casos, el equipo prácticamente bajaba del micro para jugar.

La reserva de Colón se alojará en un hotel para descansar en la previa de cada partido de visitante.

Ese modelo permitía abaratar gastos, pero también colocaba a los chicos en una clara desventaja frente a rivales con estructuras más profesionales.

• LEER MÁS: Pese al conflicto con Colón, José Neris quedó habilitado y podrá jugar en Emelec

Con esta nueva política, Colón decidió invertir en el desarrollo de sus futbolistas y acompañar de otra manera el proceso de formación. Por lo que pudo saber UNO Santa Fe, es un detalle en lo que tuvo mucho que ver el director deportivo Diego Colotto. La apuesta es clara: brindar un entorno más profesional para quienes hoy están dando sus primeros pasos y que mañana pueden convertirse en protagonistas del primer equipo.

Colón Reserva Apertura
