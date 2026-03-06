Uno Santa Fe | Policiales | Rosario

Rosario: balearon en el cuello a un policía que frustró un robo y ahora pelea entre la vida y la muerte

Sucedió después de las 16 cuando un policía frustró un robo en una cochera. Un oficial que trabaja en el Centro de Justicia Penal de Rosario, se enfrentó con los cuatro delincuentes. El policía resultó impactado con un balazo en el cuello.

Juan Trento

Por Juan Trento

6 de marzo 2026 · 19:18hs
La entradera se perpetró en una vivienda de Comodoro Rivadavia al 2600 de la ciudad de Rosario. 

Esta tarde de viernes, un policía frustró un robo y se tiroteó con cuatro delincuentes que estaban disfrazados de policías en el frente de una cochera de calle Rivadavia al 2.600 en la ciudad de Rosario. En el intercambio de disparos, el oficial policial resultó impactado con un balazo en el cuello.

Una versión sobre el grave suceso es que luego los delincuentes robaron un patrullero Fiat modelo Toro con el que escaparon del lugar, dejando al oficial herido y ensangrentado. El policía baleado fue derivado a un sanatorio privado de Rosario y su estado es de extrema gravedad. Secuestraron la camioneta Fiat modelo Toro robada por los delincuentes al policía que balearon. Operativo policial articulado con las fuerzas federales en todo el cardinal sudoeste rosarino.

Robo y Policía baleado en Rosario

Disparos

Los vecinos del sudoeste de la ciudad de Rosario donde se desataron los disparos fueron los que denunciaron el suceso a los operadores de la central de emergencias, donde no paraban de entrar los llamados telefónicos denunciando el suceso y pidiendo una ambulancia para el policía herido y completamente ensangrentado en el cuello.

Los operadores del 911, inmediatamente montaron un operativo con oficiales de Orden Público y Cuerpos de cierre articulado con los operadores de las cámaras de videovigilancia de la zona. Simultáneamente llegó un médico que asistió al policía herido y lo trasladaron hasta un sanatorio privado de la ciudad de Rosario. La camioneta patrullero Fiat Toro fue hallada en calle Callao al 5000 de la ciudad de Rosario.

Filmados

Los delincuentes resultaron filmados por una cámara ubicada en la zona mientras tenían dominada a una víctima y se cree que esta fue la situación en la que llegó el policía y se produjo la frustración del robo y el enfrentamiento a balazos con las consecuencias apuntadas.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del tiroteo y el estado de salud del policía -que trabaja en el Centro de Justicia Penal de Rosario- a la Jefatura de la Unidad Regional II Rosario de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Se ordenó un informe médico sobre el estado de salud del policía herido, el secuestro de todas las imágenes disponibles públicas como privadas sobre los cuatro integrantes de la gavilla de delincuentes con la finalidad de su identificación con miras a su aprehensión.

También se ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor en el lugar donde ocurrió el enfrentamiento a balazos entre el policía herido y los cuatro delincuentes.

Rosario Policía robo baleado disparos
