El partido entre Unión e Independiente será dirigido por Andrés Merlos

Por la 10ª fecha del Torneo Apertura, Unión visitará el martes a las 19.45 a Independiente y dicho cotejo será dirigido por Andrés Merlos

Andrés Merlos será el árbitro del partido entre Unión e Independiente.

Este viernes se conocieron los árbitros para la 10ª fecha del Torneo Apertura que estará arrancando el próximo martes y en el que Unión visitará a Independiente.

Así las cosas, el partido entre el Tate y el Rojo que se disputará el martes desde las 19.45 en el estadio Libertadores de América- Ricardo Enrique Bochini, tendrá el arbitraje de Andrés Merlos.

El historial de Unión con Merlos es desfavorable, ya que lo dirigió en 24 partidos, obteniendo ocho triunfos, cinco empates y 11 derrotas.

La última vez que lo dirigió fue por la 3ª fecha del actual Torneo Apertura, cuando en el estadio Madre de Ciudades, el Tate cayó 1-0 ante Central Córdoba.

19.45 Independiente – Unión (Zona A)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Guillermo González

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Maximiliano Macheroni