La Cámara de Gimnasios expresó su preocupación por el impacto en el empleo ante la situación de la cadena Fortress

La entidad difundió un comunicado en el que remarcó la necesidad de preservar las fuentes laborales y promover instancias de diálogo, en medio del conflicto por pagos adeudados denunciado por empresas proveedoras de servicios

En medio del conflicto que involucra a la cadena de gimnasios Fortress , la Cámara de Gimnasios de Santa Fe difundió un comunicado oficial en el que manifestó su preocupación por el posible impacto que una crisis empresarial podría generar sobre el empleo y el funcionamiento del sector .

La entidad señaló que, más allá de la situación puntual que atraviesa la firma, lo que genera mayor inquietud es la posibilidad de que se vean afectadas numerosas fuentes de trabajo vinculadas a la actividad .

“Más allá de la situación empresarial puntual, lo que verdaderamente nos alarma es el impacto que una eventual crisis podría generar en las fuentes de trabajo”, expresaron desde la Cámara.

En ese sentido, remarcaron que detrás de cada gimnasio existe una amplia red laboral, integrada por profesores, entrenadores, personal administrativo, recepción, mantenimiento, limpieza y distintos proveedores, que dependen de la continuidad de la actividad.

FORTRESS Crédito: CFIN Noticias Santa Fe

Prioridad en preservar el empleo

Desde la entidad indicaron que la atención debe estar puesta en preservar los puestos de trabajo, además de promover instancias de diálogo que permitan encontrar soluciones y sostener la actividad privada vinculada al deporte y la salud.

“Desde la Cámara sostenemos que la prioridad debe ser preservar los puestos de trabajo, promover instancias de diálogo y generar condiciones que permitan sostener la actividad privada vinculada a la salud y al deporte”, señalaron en el documento.

Asimismo, la organización reafirmó su disposición a participar en cualquier instancia que contribuya a cuidar el empleo y fortalecer el desarrollo del sector en la ciudad y la provincia.

comunicado_camara_gimnasios_unido

Reclamo de proveedores por pagos adeudados

El pronunciamiento de la Cámara se conoció en el marco de un reclamo realizado por trabajadores de empresas de limpieza y seguridad, quienes se manifestaron frente a uno de los gimnasios de la cadena en calle Pedro Vittori.

Según denunciaron representantes de las firmas Cleaning Up y Safe Up, la empresa mantiene una deuda por servicios prestados que se arrastra desde septiembre y que alcanza aproximadamente cinco meses.

Además, sostuvieron que cheques emitidos para cancelar parte de esos pagos fueron rechazados por falta de fondos, lo que generó un fuerte impacto en la organización financiera de las compañías proveedoras.

Los trabajadores indicaron que el reclamo busca visibilizar la situación y obtener una respuesta por parte de la empresa, al tiempo que advirtieron que podrían continuar con las medidas si no se avanza en una solución en los próximos días.