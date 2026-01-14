El hincha de Unión le puso color a las tribunas del Parque Saroldi en la Serie Río de La Plata

Unión tuvo el aguante de sus hinchas en Parque Saroldi para el debut en la Serie Río de La Plata ante Alianza Lima. ¡Mirá!

No importó la distancia, ni el horario, ni el contexto económico. Unión no estuvo solo en Montevideo y volvió a comprobar que su gente siempre encuentra la manera de decir presente. En el Parque Saroldi, escenario del debut en la Serie Río de La Plata , las tribunas se tiñeron de rojiblanco gracias al empuje de sus hinchas .

Más de 50 fanáticos dijeron presente en Uruguay y ocuparon su lugar pasados los 20 minutos del primer tiempo, justo a tiempo para alentar en el estreno ante Alianza Lima. No fue una multitud, pero sí una presencia que se hizo sentir, aportando color, cantos y pertenencia en un torneo amistoso que ya empezó a tener clima de partido oficial.

Los hinchas de Unión se hicieron notar en Montevideo

El dato no es menor: en tiempos donde el bolsillo aprieta, la respuesta del hincha vuelve a ser una señal contundente. Sin estridencias ni promesas, la gente de Unión acompaña, cruza fronteras y se organiza para estar, aun cuando el contexto invita más a mirar desde lejos que a subirse a la ruta.

El Parque Saroldi fue testigo de otra postal que se repite: la camiseta rojiblanca viajando, mezclándose entre banderas ajenas y dejando su marca. Para el plantel, fue un respaldo silencioso pero poderoso; para el club, una confirmación de que el vínculo con su gente sigue intacto.

El Tate volvió a sentirse acompañado, incluso lejos de casa. Y eso, para un club, siempre vale más de lo que dice el marcador.