Uno Santa Fe | Unión | Tatengue

Matías Mansilla en su debut en el arco Tatengue: "Lo que importa no es el resultado sino el funcionamiento"

El arquero hizo su estreno no oficial en el triunfo ante Alianza Lima, destacó el valor anímico del resultado y habló de la adaptación al equipo Tatengue

Ovación

Por Ovación

14 de enero 2026 · 20:52hs
Matías Mansilla en su debut en el arco Tatengue: Lo que importa no es el resultado sino el funcionamiento

Matías Mansilla tuvo su debut no oficial con la camiseta de Unión en la victoria 2 a 1 frente a Alianza Lima, por la Serie Río de la Plata. Tras el encuentro, el arquero analizó el rendimiento, explicó el contexto físico de la pretemporada y valoró el funcionamiento colectivo a pocos días del inicio del torneo.

Luego del encuentro, Mansilla contextualizó el desarrollo del juego y explicó por qué el equipo mostró algunas imprecisiones. “Fue un partido normal de pretemporada. Veníamos de hacer doble turno de entrenamiento y sabíamos que por ahí podíamos estar un poquito pesados”, señaló. En ese sentido, el arquero reconoció que al equipo le faltó mayor precisión en los metros finales. “Nos faltó un poquito en la terminación del último pase”, explicó, aunque remarcó que Unión generó situaciones claras y sostuvo una idea de juego durante gran parte del partido.

LEER MÁS: Julián Palacios figura en el debut de Unión: "Es importante empezar ganando así"

El valor anímico del triunfo

Más allá del análisis futbolístico, Mansilla subrayó la importancia del resultado desde lo emocional. “Es importante arrancar ganando, eso suma en lo anímico”, afirmó, aunque aclaró que en esta instancia el resultado no es lo central. Además agregó: “Es un partido de preparación, donde lo que importa no es el resultado sino el funcionamiento”. Al destacar que el triunfo aporta confianza de cara a lo que viene, teniendo en cuenta que el equipo está “a una semana del inicio del torneo”.

Adaptación y sensaciones en Unión

El arquero también se refirió a su llegada al club y a sus primeras impresiones dentro del plantel. “Me sentí muy bien”, aseguró, y destacó el clima interno. “Hay buena calidad humana, es un equipo que sabe lo que quiere”, expresó, valorando el proceso que encabeza Leonardo Madelón. Con una mirada a futuro, Mansilla explicó que su adaptación será progresiva. “Iremos trabajando, yo me voy a ir adaptando a ellos y, a medida que lo haga, me voy a sentir más cómodo dentro del campo de juego”, concluyó.

Tatengue Matías Mansilla Unión Alianza Lima Serie Río de La Plata
Noticias relacionadas
union mostro caracter y derroto a obras en el estreno de ariel rearte como dt

Unión mostró carácter y derrotó a Obras en el estreno de Ariel Rearte como DT

julian palacios figura en el debut de union: es importante empezar ganando asi

Julián Palacios figura en el debut de Unión: "Es importante empezar ganando así"

union fue letal y se presento en la serie rio de la plata con un triunfo ante alianza lima

Unión fue letal y se presentó en la Serie Río de La Plata con un triunfo ante Alianza Lima

el hincha de union le puso color a las tribunas del parque saroldi en la serie rio de la plata

El hincha de Unión le puso color a las tribunas del Parque Saroldi en la Serie Río de La Plata

Lo último

Boca empató con Millonarios de Colombia por la Copa Miguel Ángel Russo

Boca empató con Millonarios de Colombia por la Copa Miguel Ángel Russo

Matías Mansilla en su debut en el arco Tatengue: Lo que importa no es el resultado sino el funcionamiento

Matías Mansilla en su debut en el arco Tatengue: "Lo que importa no es el resultado sino el funcionamiento"

Julián Palacios figura en el debut de Unión: Es importante empezar ganando así

Julián Palacios figura en el debut de Unión: "Es importante empezar ganando así"

Último Momento
Boca empató con Millonarios de Colombia por la Copa Miguel Ángel Russo

Boca empató con Millonarios de Colombia por la Copa Miguel Ángel Russo

Matías Mansilla en su debut en el arco Tatengue: Lo que importa no es el resultado sino el funcionamiento

Matías Mansilla en su debut en el arco Tatengue: "Lo que importa no es el resultado sino el funcionamiento"

Julián Palacios figura en el debut de Unión: Es importante empezar ganando así

Julián Palacios figura en el debut de Unión: "Es importante empezar ganando así"

Unión fue letal y se presentó en la Serie Río de La Plata con un triunfo ante Alianza Lima

Unión fue letal y se presentó en la Serie Río de La Plata con un triunfo ante Alianza Lima

El hincha de Unión le puso color a las tribunas del Parque Saroldi en la Serie Río de La Plata

El hincha de Unión le puso color a las tribunas del Parque Saroldi en la Serie Río de La Plata

Ovación
El hincha de Unión le puso color a las tribunas del Parque Saroldi en la Serie Río de La Plata

El hincha de Unión le puso color a las tribunas del Parque Saroldi en la Serie Río de La Plata

Colón avanza por el marcador central Agustín Bravo a pedido de Ezequiel Medrán

Colón avanza por el marcador central Agustín Bravo a pedido de Ezequiel Medrán

Unión más expectante que nunca: Alavés insistió por Kevin Zenón y avanzó con Boca

Unión más expectante que nunca: Alavés insistió por Kevin Zenón y avanzó con Boca

La Reserva de Colón ajusta su preparación para volver al Torneo Proyección 2026

La Reserva de Colón ajusta su preparación para volver al Torneo Proyección 2026

Un nombre con historia dejó su lugar en el nuevo camino de Colón

Un nombre con historia dejó su lugar en el nuevo camino de Colón

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

La Fiesta Provincial de la Chopera llega a la Estación Belgrano

La Fiesta Provincial de la Chopera llega a la Estación Belgrano

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus