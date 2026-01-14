Matías Mansilla en su debut en el arco Tatengue: "Lo que importa no es el resultado sino el funcionamiento"

Matías Mansilla tuvo su debut no oficial con la camiseta de Unión en la victoria 2 a 1 frente a Alianza Lima , por la Serie Río de la Plata . Tras el encuentro, el arquero analizó el rendimiento, explicó el contexto físico de la pretemporada y valoró el funcionamiento colectivo a pocos días del inicio del torneo.

Luego del encuentro, Mansilla contextualizó el desarrollo del juego y explicó por qué el equipo mostró algunas imprecisiones. “ Fue un partido normal de pretemporada . Veníamos de hacer doble turno de entrenamiento y sabíamos que por ahí podíamos estar un poquito pesados”, señaló. En ese sentido, el arquero reconoció que al equipo le faltó mayor precisión en los metros finales. “ Nos faltó un poquito en la terminación del último pase ”, explicó, aunque remarcó que Unión generó situaciones claras y sostuvo una idea de juego durante gran parte del partido.

El valor anímico del triunfo

Más allá del análisis futbolístico, Mansilla subrayó la importancia del resultado desde lo emocional. “Es importante arrancar ganando, eso suma en lo anímico”, afirmó, aunque aclaró que en esta instancia el resultado no es lo central. Además agregó: “Es un partido de preparación, donde lo que importa no es el resultado sino el funcionamiento”. Al destacar que el triunfo aporta confianza de cara a lo que viene, teniendo en cuenta que el equipo está “a una semana del inicio del torneo”.

Adaptación y sensaciones en Unión

El arquero también se refirió a su llegada al club y a sus primeras impresiones dentro del plantel. “Me sentí muy bien”, aseguró, y destacó el clima interno. “Hay buena calidad humana, es un equipo que sabe lo que quiere”, expresó, valorando el proceso que encabeza Leonardo Madelón. Con una mirada a futuro, Mansilla explicó que su adaptación será progresiva. “Iremos trabajando, yo me voy a ir adaptando a ellos y, a medida que lo haga, me voy a sentir más cómodo dentro del campo de juego”, concluyó.