En Santa Fe la carne volvió a liderar los aumentos en el último año: el precio del asado subió un 82%

La carne no solo lideró las subas mensuales de diciembre según el Ipec, sino que además acumuló incrementos superiores al 70% en varios cortes.

Los precios de los alimentos registraron fuertes incrementos interanuales entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 , con aumentos generalizados pero especialmente concentrados en carne , lácteos seleccionados y algunos productos de almacén , según surge de la comparación de las tablas del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

En el período analizado, el mayor impacto en el bolsillo provino nuevamente de la carne vacuna , que no solo lideró las subas mensuales en ambos diciembres, sino que además acumuló incrementos superiores al 70% en varios cortes .

Carnes: los mayores aumentos interanuales

El asado pasó de $9.913,71 en diciembre de 2024 a $18.003,94 en diciembre de 2025, lo que implica una suba interanual cercana al 82%. El cuadril aumentó de $10.519,91 a $18.296,30 (+74%), mientras que la nalga subió de $10.442,79 a $18.047,12 (+73%).

La carne picada especial también mostró un incremento significativo, al pasar de $8.470,75 a $13.809,67 (+63%). En el mismo período, el pollo entero subió de $3.428,50 a $4.087,22, con un aumento más moderado (+19%), mientras que el filet de merluza fresco pasó de $6.996,29 a $10.045,55 (+43%).

carne carniceria.jpg Imagen ilustrativa

Panificados, almacén y lácteos

Entre los panificados, el pan francés aumentó de $2.234,93 a $2.944,75 (+32%), mientras que el pan de mesa mostró una suba más pronunciada, al pasar de $2.655,01 a $3.784,62 (+43%).

En productos de almacén, el aceite de girasol subió de $3.829,64 a $5.809,74 (+52%), el azúcar pasó de $1.119,34 a $1.301,14 (+16%) y el café molido registró uno de los mayores incrementos del rubro, al pasar de $7.591,17 a $11.678,08 (+54%).

En lácteos, la leche fresca entera aumentó de $1.515,42 a $1.687,86 (+11%), mientras que la leche en polvo subió de $10.132,86 a $12.078,51 (+19%). El queso sardo pasó de $16.729,71 a $20.625,89 (+23%).

LEER MÁS: Diciembre cerró con una inflación del 2,6% en Santa Fe: alimentos y alquileres lideraron las subas

Frutas y verduras: fuerte estacionalidad y precios dispares

El comportamiento de frutas y verduras estuvo marcado por la estacionalidad, con fuertes oscilaciones tanto al alza como a la baja.

Entre las frutas, la manzana deliciosa pasó de $2.427,25 a $3.913,20 (+61%), mientras que la banana aumentó de $2.267,41 a $3.374,26 (+49%). La naranja también subió, de $1.017,25 a $1.440,35 (+42%).

En verduras, la lechuga se mantuvo en niveles elevados en ambos períodos, pasando de $3.403,36 a $3.430,54, mientras que el tomate redondo, pese a fuertes bajas mensuales en ambos diciembres, se ubicó por encima del valor de 2024: pasó de $1.499,22 a $1.715,93 (+14% interanual).

La papa, en cambio, mostró una baja interanual, al pasar de $898,71 a $812,56 (–9%), comportamiento típicamente asociado a factores estacionales y de oferta.

Aumento generalizado, pero con focos claros

La comparación interanual muestra que la mayoría de los alimentos registraron subas, aunque con distinta intensidad según el rubro. Las carnes lideraron ampliamente los aumentos, seguidas por productos de almacén seleccionados y frutas, mientras que verduras y algunos básicos mostraron comportamientos más erráticos, influenciados por la estacionalidad.