Unión fue letal y se presentó en la Serie Río de La Plata con un triunfo ante Alianza Lima

Unión se impuso en Parque Saroldi 2-1 ante Alianza Lima en su presentación en la Serie Río de La Plata. Madelón paró la base titular

14 de enero 2026 · 20:11hs
El estadio Parque Saroldi fue escenario este miércoles por la tarde del debut con triunfo de Unión en la Serie Río de La Plata 2-1 ante Alianza Lima, donde Leonardo Madelón paró la que hoy sería la base titular para debutar en el Apertura ante Platense en el 15 de Abril.

Los goles del Tate fueron de Sergio Peña, en contra, y Julián Palacios; mientras que Eryc Castillo marcó el descuento en el segundo tiempo. Un dato: la vuelta de Bruno Pittón.

Tal como se esperaba, Leonardo Madelón apostó por los que sería titulares hoy para el debut en el Apertura contra Platense en Santa Fe. Un 4-4-2 que no se modifica y que, de alguna manera, sostiene la base del pasado semestre, donde hubo una mejora sustancial. La gran chance para ver a Rafael Profini junto a Mauro Pittón en el medio.

• LEER MÁS: Unión, entre la paciencia y la urgencia: cómo sigue un mercado de pases aún incompleto

El inicio no pudo ser mejor, ya que el fondo de Alianza Lima se equivocó y terminó en un gol en contra. El Tate se ponía 1-0 arriba sin tocar la pelota en menos de un minuto. Esto le permitió manejar el trámite ante un rival que estaba aturdido. Palacios y Vargas encontraban espacios para atacar por la derecha y Del Blanco hacía lo suyo por izquierda. A los 10', Tarragona tuvo el segundo, pero su anticipo se fue pasando cerca del travesaño. Buen pasaje de los santafesinos con el gen de Madelón.

De igual modo, el elenco de Pablo Guede fue saliendo del impacto y animándose a atacar, desnudando las falencias típicas de la pretemporada en Unión. Tuvo el gol Girotti, pero apareció justo para cortar Maizon Rodríguez. Ya pasados los 15' el trámite estaba más equilibrado. El ritmo frenético disminuyó y todo se fue haciendo más cortado. Lógico en el Tate, que recién ahora va bajando las cargas. A los 21' volvió Unión a la carga con un centro de Palacios y posterior control de Fragapane, que buscó el segundo palo a colocar. Muy cerca.

• LEER MÁS: Instituto muda la localía para jugar ante Unión por la fecha 8 del Apertura

Constantes aplausos de Madelón ante cada recuperación alta. Fragapane era de lo más destacado por izquierda, siendo picante y llegando al área. Al que le costaba encontrar en juego era a Colazo. Otra vez el dominio era rojiblanco, sobre todo por la izquierda, donde también era un puñal Del Blanco. Se notaba el tiempo de conocimiento entre un plantel y otro. Pero a los 36' llegó un sofocón para Unión, tras una volea de Zambrano que dio en el palo y, desde el suelo, Mansilla desvió para sostener la ventaja. Igual, Unión estaba parado de contra y Palacios dejó solo a la carrera a Colazo, cuya definición detuvo el arquero. Ya todo era de ida y vuelta. Así expiró el primer tiempo, con Unión 1-0 arriba.

El segundo tiempo entre Unión y Alianza Lima

Para el complemento, Unión salió con los mismos 11, mientras que Guede metió 10 variantes en Alianza Lima. Claramente las metas en la preparación eran diferentes. Sobre todo, porque Madelón quiere ver en acción a los que pintan para ser titulares la semana pasada en el Apertura. El trámite siguió igual y Unión le aplicó una puñalada a los 11', recuperando alto y con Mauro Pittón asistiendo a Palacios, que batió al arquero con un remate algo y dejar las cosas 2-0.

Pulga arriba de Madelón, que estaba conforme por el accionar del equipo. Sin embargo, un minuto más tarde llegó Castillo para clavar el 2-1 y seguir con el marcador abierto. A partir de ahí, el DT rojiblanco dispuso mover el banco: a la cancha Nicolás Palavecino, Marcelo Estigarribia y Lautaro Vargas por Colazo, Fragapane y Vargas, respectivamente.

El cansancio en Unión ya se empezaba a notar, pero así y todo iba para liquidar la historia. El elenco limeño estaba más entero con las variantes, pero menos práctica y resolutivo. Madelón siguió moviendo el banco: a la cancha Tomás González y Emilio Giaccone por Tarragona y Mauro Pittón. Luego Juan Pablo Ludueña por Rodríguez, Misael Aguirre por Palacios y Bruno Pittón por Del Blanco. Prácticamente un equipo nuevo para la recta final de encuentro.

Las variantes fueron un refresco nomás para Unión, que se dedicó más que nada a cuidar el marcador ante un Alianza Lima que iba para adelante con más ganas que ideas. Negocio por donde se lo mire. El 4-4-2 seguía latente y con una idea de pegar de contra. En el final el pibe Aguirre casi pone el tercero, pero el golero de Alianza Lima se lo impidió. No hubo tiempo para más y Unión se terminó quedando con un triunfo anecdótico, pero que refleja el estilo de Leonardo Madelón, que ya piensa en el Apertura.

Formaciones de Unión y Alianza Lima

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez, Jhoao Velásquez y Miguel Trauco; Sergio Peña y Piero Cari; Alan Cantero; Gery Motta y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

Goles: PT 40" Sergio Peña, en contra (U); ST 11' Sebastián Palacios (U) y Eryc Castillo (AL).

Estadio: Parque Federico Saroldi.

