Un nombre con historia dejó su lugar en el nuevo camino de Colón

En la gestión de José Alonso, otro trabajador identificado con el club cerró una etapa en el fútbol formativo de Colón.

Colón avanzó en los últimos días con decisiones que marcaron un punto de quiebre en su estructura deportiva. En ese camino, Javier López dejó de integrar el área de coordinación de inferiores y captación de talentos , en el marco de un proceso que también alcanzó al fútbol juvenil y amateur del club.

La Comisión Directiva encabezada por José Alonso tomó determinaciones que reflejaron la intención de iniciar un ciclo distinto desde lo deportivo. Así como se conformó un nuevo equipo de trabajo para la Primera Nacional junto a Ezequiel Medrán y Diego Colotto , la dirigencia también resolvió modificar los responsables de las divisiones formativas. El nuevo enfoque implicó revisar funciones, roles y nombres, con el objetivo de replantear la manera de trabajar en las categorías juveniles.

En ese contexto, Javier López dejó de cumplir funciones en Colón. Su desvinculación significó el cierre de una etapa para alguien que tuvo múltiples roles dentro del club: fue jugador, director técnico, coordinador de inferiores e integrante del área de captación. La decisión se inscribió dentro de un recambio más amplio que buscó modificar la estructura existente y abrir paso a nuevas miradas en la formación de futbolistas.

Más cambios en Reserva y juveniles

Los movimientos no se limitaron a la coordinación general. También dejaron sus cargos Martín Minella, quien se desempeñaba como entrenador de la Reserva, y Adrián Marini, profundizando el rediseño del área formativa. Con estas determinaciones, Colón avanzó hacia un ordenamiento distinto del fútbol amateur, con la intención de definir nuevos perfiles y criterios de trabajo para el desarrollo de juveniles.