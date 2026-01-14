Uno Santa Fe | Colón | Colón

Un nombre con historia dejó su lugar en el nuevo camino de Colón

En la gestión de José Alonso, otro trabajador identificado con el club cerró una etapa en el fútbol formativo de Colón.

Ovación

Por Ovación

14 de enero 2026 · 17:04hs
Un nombre con historia dejó su lugar en el nuevo camino de Colón

Colón avanzó en los últimos días con decisiones que marcaron un punto de quiebre en su estructura deportiva. En ese camino, Javier López dejó de integrar el área de coordinación de inferiores y captación de talentos, en el marco de un proceso que también alcanzó al fútbol juvenil y amateur del club.

Un cambio de criterio que alcanzó a todo el fútbol de Colón

La Comisión Directiva encabezada por José Alonso tomó determinaciones que reflejaron la intención de iniciar un ciclo distinto desde lo deportivo. Así como se conformó un nuevo equipo de trabajo para la Primera Nacional junto a Ezequiel Medrán y Diego Colotto, la dirigencia también resolvió modificar los responsables de las divisiones formativas. El nuevo enfoque implicó revisar funciones, roles y nombres, con el objetivo de replantear la manera de trabajar en las categorías juveniles.

En ese contexto, Javier López dejó de cumplir funciones en Colón. Su desvinculación significó el cierre de una etapa para alguien que tuvo múltiples roles dentro del club: fue jugador, director técnico, coordinador de inferiores e integrante del área de captación. La decisión se inscribió dentro de un recambio más amplio que buscó modificar la estructura existente y abrir paso a nuevas miradas en la formación de futbolistas.

LEER MÁS: La Reserva de Colón ajusta su preparación para volver al Torneo Proyección 2026

Más cambios en Reserva y juveniles

Los movimientos no se limitaron a la coordinación general. También dejaron sus cargos Martín Minella, quien se desempeñaba como entrenador de la Reserva, y Adrián Marini, profundizando el rediseño del área formativa. Con estas determinaciones, Colón avanzó hacia un ordenamiento distinto del fútbol amateur, con la intención de definir nuevos perfiles y criterios de trabajo para el desarrollo de juveniles.

Colón José Alonso Javier López Reserva
Noticias relacionadas
el futuro de la televisacion que mira colon entra en una etapa decisiva: ¿afa play o tyc sports?

El futuro de la televisación que mira Colón entra en una etapa decisiva: ¿AFA Play o TyC Sports?

colon avanza por el marcador central agustin bravo a pedido de ezequiel medran

Colón avanza por el marcador central Agustín Bravo a pedido de Ezequiel Medrán

dia clave: colon busca cerrar el capitulo espinola y dejar atras la inhibicion de fifa

Día clave: Colón busca cerrar el capítulo Espínola y dejar atrás la inhibición de FIFA

El Pulga se presentará a entrenar con el plantel de Colón.

Se termina la licencia que Colón le extendió y el Pulga vuelve a entrenar

Lo último

Pullaro dijo que en Santa Fe hay 40.000 personas que viven del empleo privado en función de las obras que realiza la provincia

Pullaro dijo que en Santa Fe hay "40.000 personas que viven del empleo privado en función de las obras que realiza la provincia"

Susto en barrio Candioti Norte: una máquina rompió un caño de gas durante obras de cloacas

Susto en barrio Candioti Norte: una máquina rompió un caño de gas durante obras de cloacas

Unión más expectante que nunca: Alavés insistió por Kevin Zenón y avanzó con Boca

Unión más expectante que nunca: Alavés insistió por Kevin Zenón y avanzó con Boca

Último Momento
Pullaro dijo que en Santa Fe hay 40.000 personas que viven del empleo privado en función de las obras que realiza la provincia

Pullaro dijo que en Santa Fe hay "40.000 personas que viven del empleo privado en función de las obras que realiza la provincia"

Susto en barrio Candioti Norte: una máquina rompió un caño de gas durante obras de cloacas

Susto en barrio Candioti Norte: una máquina rompió un caño de gas durante obras de cloacas

Unión más expectante que nunca: Alavés insistió por Kevin Zenón y avanzó con Boca

Unión más expectante que nunca: Alavés insistió por Kevin Zenón y avanzó con Boca

Licitan el nuevo sistema de videovigilancia con IA en Santa Fe: 2.000 cámaras, identificación facial y lectura de patentes

Licitan el nuevo sistema de videovigilancia con IA en Santa Fe: 2.000 cámaras, identificación facial y lectura de patentes

Unión gana y le domina el partido a Alianza Lima en su debut en la Serie Río de La Plata

Unión gana y le domina el partido a Alianza Lima en su debut en la Serie Río de La Plata

Ovación
La Reserva de Colón ajusta su preparación para volver al Torneo Proyección 2026

La Reserva de Colón ajusta su preparación para volver al Torneo Proyección 2026

Unión más expectante que nunca: Alavés insistió por Kevin Zenón y avanzó con Boca

Unión más expectante que nunca: Alavés insistió por Kevin Zenón y avanzó con Boca

Un nombre con historia dejó su lugar en el nuevo camino de Colón

Un nombre con historia dejó su lugar en el nuevo camino de Colón

Las obras en Unión no se detienen nunca y eso es una decisión política

"Las obras en Unión no se detienen nunca y eso es una decisión política"

Vignatti es el mejor presidente de la historia de Colón

"Vignatti es el mejor presidente de la historia de Colón"

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
La Fiesta Provincial de la Chopera llega a la Estación Belgrano

La Fiesta Provincial de la Chopera llega a la Estación Belgrano

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años