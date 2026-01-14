Uno Santa Fe | Colón | Colón

La Reserva de Colón ajusta su preparación para volver al Torneo Proyección 2026

El Colón que dirige Alejandro Russo encara enero con amistosos confirmados como parte de la puesta a punto para competir nuevamente en esta división.

14 de enero 2026
La Reserva de Colón transita semanas de trabajo intenso con el foco puesto en su regreso al Torneo Proyección, la competencia más exigente de las divisiones formativas de AFA. Bajo la conducción de Alejandro Russo, el plantel sabalero diagramó una serie de amistosos que formarán parte central de la pretemporada.

Pretemporada con objetivos claros

El cuerpo técnico definió un cronograma de partidos de preparación que se desarrollarán a lo largo de enero y que permitirán evaluar el funcionamiento colectivo y el rendimiento individual de los futbolistas. La planificación apunta a llegar con ritmo competitivo al inicio oficial del certamen.

Para Colón, el regreso de su Reserva a la máxima categoría representa un paso importante dentro del proyecto integral del club, con énfasis en la formación y proyección de juveniles.

El cronograma de amistosos de la Reserva de Colón

Los encuentros confirmados servirán como pruebas exigentes en distintos contextos y escenarios:

  • Sábado 17 de enero: vs. Club Náutico El Quilla, en el Predio 4 de Junio.

  • Sábado 24 de enero: vs. Atlético Rafaela, en el Predio 4 de Junio.

  • Miércoles 28 de enero: vs. Rosario Central, en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria.

La agenda combina rivales de la región y una salida a Rosario, lo que permitirá medir al plantel fuera de Santa Fe.

Russo define el equipo para la competencia oficial

Estos compromisos serán determinantes para que Alejandro Russo termine de delinear el equipo que representará al Sabalero en el Torneo Proyección. Más allá de los resultados, el objetivo principal estará puesto en consolidar una base sólida y competitiva.

Con esta preparación, la Reserva de Colón busca llegar en condiciones óptimas a una temporada que marcará su regreso a la elite formativa del fútbol argentino, un escenario clave para el crecimiento deportivo e institucional del club.

