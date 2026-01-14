Unión más expectante que nunca: Alavés insistió por Kevin Zenón y avanzó con Boca

El club español retomó gestiones con Boca por el volante surgido en Unión y busca un préstamo. Restan definir dos puntos clave para cerrar la operación.

Deportivo Alavés reactivó las negociaciones con Boca Juniors por Kevin Zenón , mediocampista con raíces en Unión , con la intención de sumarlo a préstamo. El interés del equipo que conduce Eduardo Coudet volvió a tomar fuerza y las partes trabajan para destrabar dos condiciones centrales del acuerdo.

Luego de un primer acercamiento que no prosperó, el conjunto español elevó una nueva propuesta por Zenón . La idea de Alavés es avanzar con un préstamo por 18 meses , con un cargo cercano al millón de dólares, una modalidad que en principio no genera resistencia en Boca. Sin embargo, la negociación aún no quedó sellada y depende de resolver detalles que resultan determinantes para el futuro del futbolista.

Uno de los ejes de la discusión pasa por la cláusula de compra. Desde España pretenden que sea opcional, mientras que Boca busca que la ejecución sea obligatoria al finalizar el préstamo. El segundo punto tiene que ver con el porcentaje del pase. El club de la Ribera posee el 80% de la ficha y aspira a transferir ese porcentaje, mientras que el restante 20% pertenece a Unión, un aspecto que mantiene expectante al fútbol santafesino ante una eventual transferencia.

De alcanzarse un entendimiento en esos aspectos, la operación podría cerrarse en una cifra cercana a los 9 millones de dólares, sumando el cargo del préstamo y la compra posterior. Para Boca, la salida de Zenón significaría una venta importante; para Unión, un ingreso indirecto por su porcentaje formativo. En cuanto al jugador, tras algunas dudas iniciales, Zenón habría mostrado predisposición para dar el salto al fútbol europeo y sumar su primera experiencia en el Viejo Continente.

El recorrido de Kevin Zenón en Boca

Desde su llegada a Boca a comienzos de 2024, el mediocampista de 24 años disputó 79 partidos oficiales, convirtió 10 goles y aportó 7 asistencias, consolidándose como una pieza habitual del equipo. Mientras continúan las conversaciones, en Santa Fe el tema no pasa inadvertido: la posible transferencia de un futbolista formado en Unión vuelve a poner en foco el impacto de sus talentos en el mercado internacional.