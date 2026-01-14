Uno Santa Fe | Unión | Unión

Julián Palacios figura en el debut de Unión: "Es importante empezar ganando así"

El autor del segundo gol de Unión destacó el trabajo de la pretemporada y el funcionamiento colectivo tras el 2-1 ante Alianza Lima en la Serie Río de la Plata.

14 de enero 2026
Unión debutó con una victoria 2 a 1 ante Alianza Lima en la Serie Río de la Plata y dejó sensaciones positivas en el inicio del año. Tras el encuentro, Julián Palacios, autor del segundo gol, remarcó la importancia del resultado, el trabajo físico realizado en enero y la necesidad de ir paso a paso en la antesala del torneo oficial.

Un arranque con significado para Julián Palacios

El volante rojiblanco subrayó que el triunfo tendrá un impacto en lo anímico. “Es importante para el grupo empezar ganando así”, explicó Palacios, luego de valorar el proceso previo. Según contó, el plantel llegó al debut tras “un trabajo enorme en lo físico durante todo enero”, algo que consideró clave para sostener la intensidad mostrada en los 90 minutos de juego.

En ese sentido, reconoció que al equipo le faltaba ritmo de competencia, pero destacó que el partido serirá para ponerse a punto. “Nos venía faltando ritmo futbolístico y por eso estamos muy contentos por la victoria”, señaló, contextualizando el momento del plantel en plena pretemporada.

Más allá del resultado, Palacios puso el foco en el rendimiento colectivo. Entendió que el debut no solo dejó un marcador favorable, sino también señales alentadoras desde el juego. “Lo primordial era arrancar ganando así”, insistió, al explicar que el funcionamiento le dio respaldo al trabajo que vienen realizando desde la pretemporada. El mediocampista también se refirió a su gol y al impacto personal que tuvo. “Contento por la confianza que da el gol”, expresó.

Unión con la mirada puesta en lo que viene

Consultado por los objetivos, Palacios retomó una idea que el plantel viene sosteniendo desde la temporada pasada. “Desde el año pasado decimos que tenemos que ir paso a paso”, explicó, al marcar que primero están estos partidos de preparación y luego llegará el debut ante Platense en el Torneo Apertura

En esa línea, recordó el cierre de la temporada anterior y los puntos a mejorar. “Hicimos un gran segundo semestre, quedamos afuera por detalles”, analizó, y agregó que el desafío pasa por corregir esos errores. “Eso es lo primordial para cambiar y que no nos vuelva a pasar este año”, concluyó. La victoria ante Alianza Lima marcó el primer paso de Unión en 2026 y, según la voz de Palacios, dejó algo más que tres puntos: consolidó confianza, reforzó al grupo y permitió empezar el año con señales claras desde el juego.

