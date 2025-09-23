Uno Santa Fe | Judiciales | millones

Engaños, deudas y vulnerabilidad: prisión preventiva para el camillero acusado de estafas por 70 millones de pesos

Según la investigación, utilizaba la identidad de sus exparejas para pedir créditos y tarjetas. Hay al menos cinco mujeres afectadas y un perjuicio millonario

23 de septiembre 2025 · 16:04hs
La Justicia dispuso la prisión preventiva para un camillero acusado de protagonizar una serie de estafas millonarias contra mujeres con las que había mantenido vínculos sentimentales o de amistad. La medida fue solicitada por la fiscal María Laura Tolosa, quien valoró la decisión judicial y destacó que se trató de “una audiencia muy extensa, con muchos hechos y elementos que analizar para fundamentar la medida más gravosa”.

Matías De La Peña, de 37 años, está acusado por cuatro estafas, en los que utilizó los datos personales, fotos y DNI de sus víctimas para solicitar productos financieros, como préstamos y tarjetas de crédito, a su nombre. La maniobra generó deudas millonarias que afectaron de manera crítica la situación crediticia de las mujeres.

Préstamos

Hasta ahora el perjuicio comprobado ronda los 70 millones de pesos, aunque en algunos momentos llegó a los 100 millones, ya que el imputado pedía nuevos préstamos para cancelar otros y volvía a endeudar a las víctimas”, explicó la fiscal Tolosa.

La investigación se mantiene abierta y se trabaja sobre la denuncia de una quinta víctima, expareja del acusado y madre de un hijo en común, quien se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad.

Los hechos habrían ocurrido en un lapso de año y medio a dos años, período en el que las víctimas solían enterarse de las deudas meses después, cuando los bancos las intimaban por los montos adeudados.

El juez sostuvo que, más allá de no registrar antecedentes condenatorios, la personalidad del imputado y la reiteración de la conducta permiten prever una pena de cumplimiento efectivo. Por eso, dispuso la prisión preventiva, que había sido solicitada por la Fiscalía.

De acuerdo con la calificación legal, el hombre enfrenta una posible condena que va de 1 mes a 24 años de prisión, en función del concurso real de delitos.

