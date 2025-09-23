"No creo que Vignatti tenga chances de volver a Colón"

Roberto San Juan, representante del Pulga Rodríguez, fue durísimo con José Vignatti por su gestión y le restó fuerza para volver a Colón.

El nombre de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez y el futuro institucional de Colón suelen aparecer en la misma conversación, sobre todo a semanas de las elecciones que renovarán la dirigencia del club el próximo 30 de noviembre.

Sin embargo, su representante y amigo personal, Roberto San Juan , fue claro al desvincular al jugador de la política interna: “Luis es un jugador, un deportista. No se mete en nada de política. Solo espera que quien gane le dé la tranquilidad de que Colón va a tener un equipo para ascender”, afirmó en Dame Radio (UNO 106.3).

San Juan también evaluó la gestión de la actual comisión directiva, destacando que, si bien lo deportivo no se logró, el club se mantuvo a flote: “Agarraron un Colón devastado, con juicios y problemas económicos, y lo sostuvieron. No hubo mala intención en ningún momento”, señaló.

Qué dijo San Juan sobre Vignatti

Respecto a un posible regreso de José Vignatti, San Juan fue categórico: “No creo que tenga posibilidades de volver. Fue responsable de dejar un club destruido. Colón necesita gente con mentalidad nueva, jóvenes con visión, que quieran armar un club para la familia y que realmente busquen volver a Primera”.

El representante cerró dejando en claro que Pulga Rodríguez está enfocado en lo deportivo y no condicionará su futuro a la política del club: “Lo importante es que venga quien venga con ganas de hacer las cosas bien, y Pulga seguirá comprometido con Colón y con el sueño de ascender”.

Con estas declaraciones, queda en evidencia que el Pulga seguirá siendo un jugador clave, independiente de quién se siente en la presidencia, y que su mirada está puesta exclusivamente en el rendimiento y en devolver a Colón a la élite del fútbol argentino.