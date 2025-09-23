Uno Santa Fe | Colón | Colón

"No creo que Vignatti tenga chances de volver a Colón"

Roberto San Juan, representante del Pulga Rodríguez, fue durísimo con José Vignatti por su gestión y le restó fuerza para volver a Colón.

23 de septiembre 2025 · 15:41hs
No creo que Vignatti tenga chances de volver a Colón

El nombre de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez y el futuro institucional de Colón suelen aparecer en la misma conversación, sobre todo a semanas de las elecciones que renovarán la dirigencia del club el próximo 30 de noviembre.

Qué incidencia tendrá el Pulga Rodríguez en las elecciones

Sin embargo, su representante y amigo personal, Roberto San Juan, fue claro al desvincular al jugador de la política interna: “Luis es un jugador, un deportista. No se mete en nada de política. Solo espera que quien gane le dé la tranquilidad de que Colón va a tener un equipo para ascender”, afirmó en Dame Radio (UNO 106.3).

LEER MÁS: San Juan: "El robo fue una entrega directa, fue a la casa del Pulga"

San Juan también evaluó la gestión de la actual comisión directiva, destacando que, si bien lo deportivo no se logró, el club se mantuvo a flote: “Agarraron un Colón devastado, con juicios y problemas económicos, y lo sostuvieron. No hubo mala intención en ningún momento”, señaló.

Qué dijo San Juan sobre Vignatti

Respecto a un posible regreso de José Vignatti, San Juan fue categórico: “No creo que tenga posibilidades de volver. Fue responsable de dejar un club destruido. Colón necesita gente con mentalidad nueva, jóvenes con visión, que quieran armar un club para la familia y que realmente busquen volver a Primera”.

LEER MÁS: Colón: se teje una particular alianza política rumbo a las elecciones

El representante cerró dejando en claro que Pulga Rodríguez está enfocado en lo deportivo y no condicionará su futuro a la política del club: “Lo importante es que venga quien venga con ganas de hacer las cosas bien, y Pulga seguirá comprometido con Colón y con el sueño de ascender”.

Con estas declaraciones, queda en evidencia que el Pulga seguirá siendo un jugador clave, independiente de quién se siente en la presidencia, y que su mirada está puesta exclusivamente en el rendimiento y en devolver a Colón a la élite del fútbol argentino.

