San Juan: "El sueño del Pulga es devolver a Colón a Primera"

Roberto San Juan, representante del Pulga Rodríguez, se refirió a la actualidad del delantero y el objetivo que sigue latente con Colón.

El regreso de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez a Colón generó expectativas entre los hinchas y la dirigencia, pero no estuvo exento de desafíos. En diálogo con Dame Radio (UNO 106.3), su representante y amigo personal, Roberto San Juan, se refirió al presente futbolístico y a los objetivos del histórico delantero rojinegro.

San Juan recordó que Pulga llegó con la ilusión de hacer realidad el sueño de devolver a Colón a la máxima categoría , aunque la realidad deportiva fue compleja: “Lamentablemente no se dio lo que queríamos por un desgarro que tuvo. Quiso volver rápido y eso le pasó factura, pero está muy bien desde lo físico y mental”, aseguró.

El representante remarcó la identificación del jugador con el club y la hinchada: “Luis no vino a pasear ni a quedarse cómodo. Vino a trabajar, a aportar y a dar todo por Colón. Su ilusión sigue intacta, y espera que se arme un equipo a la altura del club para pelear por el ascenso”.

San Juan también evaluó la temporada y la gestión del club: “Hubo fallas en el armado del plantel, especialmente por parte de la figura del manager, lo que influyó en que no se lograra el objetivo. Pero Pulga sigue comprometido, con ganas de estar a la altura de Colón y de los hinchas”.

Qué ocurrirá con Pulga Rodríguez para el 2026

Por último, destacó la vigencia del contrato y el compromiso de Rodríguez: “Nos queda un año más de vínculo. Pulga quiere estar acá, seguir rindiendo y luchar por volver a Primera. La motivación está intacta, y la pasión que tiene por el club es enorme”.

Con estas declaraciones, queda claro que el regreso del Pulga a Colón no fue un mero regreso emotivo: es un proyecto deportivo activo, con un jugador clave que apuesta a liderar la reconstrucción del equipo y cumplir su sueño personal y colectivo: volver a ver al Sabalero en la máxima categoría del fútbol argentino.