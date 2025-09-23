Uno Santa Fe | Colón | Colón

San Juan: "El sueño del Pulga es devolver a Colón a Primera"

Roberto San Juan, representante del Pulga Rodríguez, se refirió a la actualidad del delantero y el objetivo que sigue latente con Colón.

23 de septiembre 2025 · 15:22hs
San Juan: El sueño del Pulga es devolver a Colón a Primera

El regreso de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez a Colón generó expectativas entre los hinchas y la dirigencia, pero no estuvo exento de desafíos. En diálogo con Dame Radio (UNO 106.3), su representante y amigo personal, Roberto San Juan, se refirió al presente futbolístico y a los objetivos del histórico delantero rojinegro.

La realidad del Pulga Rodríguez en Colón

San Juan recordó que Pulga llegó con la ilusión de hacer realidad el sueño de devolver a Colón a la máxima categoría, aunque la realidad deportiva fue compleja: “Lamentablemente no se dio lo que queríamos por un desgarro que tuvo. Quiso volver rápido y eso le pasó factura, pero está muy bien desde lo físico y mental”, aseguró.

LEER MÁS: La triste vuelta a Colón y el final menos deseado por Emmanuel Gigliotti

El representante remarcó la identificación del jugador con el club y la hinchada: “Luis no vino a pasear ni a quedarse cómodo. Vino a trabajar, a aportar y a dar todo por Colón. Su ilusión sigue intacta, y espera que se arme un equipo a la altura del club para pelear por el ascenso”.

San Juan también evaluó la temporada y la gestión del club: “Hubo fallas en el armado del plantel, especialmente por parte de la figura del manager, lo que influyó en que no se lograra el objetivo. Pero Pulga sigue comprometido, con ganas de estar a la altura de Colón y de los hinchas”.

Qué ocurrirá con Pulga Rodríguez para el 2026

Por último, destacó la vigencia del contrato y el compromiso de Rodríguez: “Nos queda un año más de vínculo. Pulga quiere estar acá, seguir rindiendo y luchar por volver a Primera. La motivación está intacta, y la pasión que tiene por el club es enorme”.

LEER MÁS: San Juan: "El robo fue una entrega directa, fue a la casa del Pulga"

Con estas declaraciones, queda claro que el regreso del Pulga a Colón no fue un mero regreso emotivo: es un proyecto deportivo activo, con un jugador clave que apuesta a liderar la reconstrucción del equipo y cumplir su sueño personal y colectivo: volver a ver al Sabalero en la máxima categoría del fútbol argentino.

Roberto San Juan: "El robo fue una entrega directa, fue a la casa del Pulga"

Colón: se teje una particular alianza política rumbo a las elecciones

Colón podría perder a una de sus principales joyas a fin de año

La dirigencia de Colón acelera y apura a Platense por la venta de Picco

VIDEO: Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid

El viernes se realizará la audiencia imputativa de los dos detenidos por el crimen de Damián Strada

Qué ocurrió en la reunión de Comisión Directiva en Unión

VIDEO: Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid

El viernes se realizará la audiencia imputativa de los dos detenidos por el crimen de Damián Strada

Qué ocurrió en la reunión de Comisión Directiva en Unión

Colón cayó en casa ante Belgrano y complicó sus aspiraciones en la Copa Proyección

Schiaretti llega a Santa Fe para lanzar la campaña de Provincias Unidas junto a Pullaro y Scaglia

Roberto San Juan: "El robo fue una entrega directa, fue a la casa del Pulga"

San Juan: "El sueño del Pulga es devolver a Colón a Primera"

San Juan: "No creo que Vignatti tenga chances de volver a Colón, dejó al club destruido"

Colón podría perder a una de sus principales joyas a fin de año

Colón cayó en casa ante Belgrano y complicó sus aspiraciones en la Copa Proyección

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

Mini Villano y Ale Collados presentan Clásicos del Rock